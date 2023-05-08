Жара до +30. О погоде в Алтайском крае 8 мая

В некоторых районах можно будет выходить и загорать

08 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 8 мая местами установится очень жаркая погода. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха поднимется до отметок от +25 до +30 градусов. Осадков не ожидается.

Скорость ветра – 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. Без осадков.

Скорость ветра от 2 до 7 метров в секунду.