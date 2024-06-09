Жара до +30 ожидается в Алтайском крае

Сильного ветра, согласно прогнозу, не будет

09 июня 2024, 10:51, ИА Амител

Подсолнухи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1684790

9 июня в Алтайском крае ожидается жаркая погода с температурой до +30 градусов. Однако местами возможны дожди и грозы.

По данным регионального Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет варьироваться от +20 до +25 градусов. На юго-западе ожидается самая высокая температура – до +30 градусов. В то же время кратковременные дожди и грозы пройдут в южных и восточных районах. Утром местами будет туман. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, а местами порывы ветра достигнут 14 м/с.

В Барнауле дневная температура составит +23…+25 градусов. В воскресенье в краевой столице существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с.