Жара до +32 градусов ударит по Алтайскому краю 10 мая

Вслед за резким потеплением в регион придут кратковременные дожди с грозами

09 мая 2024, 18:24, ИА Амител

Палящее солнце / Фото: unsplash.com

Жара до +32 градусов ожидается в Алтайском крае уже завтра, 10 мая. Согласно прогнозу краевого Гидрометцентра, резкое потепление ожидается по всему региону, кроме некоторых западных районов. Однако надолго она не задержится – уже в ночь на субботу, 11 мая, на Алтае ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Так, днем 10 мая воздух прогреется до +27...+32 градусов. Местами по западу синоптики ожидают от +21 до +26 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В ночь на 11 мая температура составит от +9 до +14 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер сохранит свое направление, однако немного ослабнет – 3-8 м/c с порывами до 14 м/c.

День в целом по Алтайскому краю будет не таким жарким, как предыдущий, – от +17 до +22 градусов. При этом местами воздух прогреется до +27 градусов. На некоторых территориях продолжат идти кратковременные дожди с грозами.

В Барнауле 10 мая ожидается от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/c. В ночь на 11 мая температура воздуха опустится до +12-14 градусов, а ветер стихнет до 3-8 м/c.

Днем ожидается от +20 до +22 градусов, однако испортить день могут кратковременные дожди с грозой. Ветер западный, 3-8 м/с.

Отметим, что сейчас в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение – по 13 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс).