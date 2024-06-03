Жара до +32°C и дожди. Синоптик рассказала, какая погода будет на Алтае до 9 июня

Осадки ожидаются в регионе в большинстве дней в период с 4 по 9 июня

03 июня 2024, 14:05, ИА Амител

Дождь / Фото: unsplash.com/Anna Atkins

Осадки прогнозируют синоптики в Алтайском крае в большинстве дней начавшейся недели: дожди, местами с грозами, пройдут 4-го, ночью 5-го, днем 7-го, сутки 8 и 9 июня. При этом во вторник и пятницу порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Сейчас идет очень активная циклоническая деятельность, поэтому в регионе сохраняется неустойчивая погода. Радует, что осадки будут сопровождаться потеплением. В период с 4 и 6 июня ночью ожидается от +7 до +14°C, в предгорьях +3...+5°C. Самая холодная ночь выдастся на всей территории Алтайского края 5 июня: столбики термометров опустятся до +3...+8°C. Ближе к выходным значительно потеплеет: с 7 по 9 июня ночные температуры составят +10...+17°C", – рассказала синоптик.

Днем 4 и 5 июня в регионе воздух прогреется до +15...+21градусов. С 6 по 9 июня ожидается +22...+28°C, при этом в отдельных районах будет жарить до +30...+32°C.