Жара и дожди. О погоде в Алтайском крае 17 июня

В утренние часы местами туман

17 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае днем 17 июня. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, на большей части региона пройдут кратковременные, местами сильные дожди, грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +29 до +31 градуса. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.