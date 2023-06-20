Жара и град. О погоде в Алтайском крае 20 июня
В некоторых районах ожидаются сильные осадки
20 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 20 июня возможны сильные осадки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +26...+31 градус, по западу – от +20 до +25°С. Кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, при грозах шквалы до 25 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
10:50:57 20-06-2023
Пусть весь дождь прольётся в Егорьевском районе. Там он нужней. А мы потерпим, подождём до следующего раза.