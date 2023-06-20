Жара и град. О погоде в Алтайском крае 20 июня

В некоторых районах ожидаются сильные осадки

20 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 20 июня возможны сильные осадки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +26...+31 градус, по западу – от +20 до +25°С. Кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, при грозах шквалы до 25 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.