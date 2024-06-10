Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 10 июня

Утром местами ожидается туман

10 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Туман / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с жары и дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +22...+27 градусов, по юго-западу – до +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер восточный, 4-9 м/с.