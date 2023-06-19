Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 19 июня

В некоторых районах ожидаются сильные осадки

19 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае жара пришла вместе с осадками. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, по западу местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +30 до +32 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.