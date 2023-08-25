Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 25 августа

Тепло в крае будет соседствовать с осадками

25 августа 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается период жары. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по региону составит до +32 градусов. По западу от +21 до +26 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер южный с переходом на западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +27, +29 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с.