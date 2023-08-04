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Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 4 августа

Местами по региону ожидается порывистый ветер

04 августа 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жаркая и неспокойная погода будет в Алтайском крае 4 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле термометры покажут +27...+29 градусов. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 9 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

09:22:50 04-08-2023

В Барнауле термометры покажут +27...+29 градусов -------- Опять не угадали))))))

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Гость

13:25:12 04-08-2023

Горе синоптики! Совсем не угадывают!!!!!!!!!

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Гость

13:25:48 04-08-2023

Зачем синоптики, когда прогнозы их фуфловые???

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Гость

13:26:10 04-08-2023

Синоптиков на "мыло!"

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Гость

15:36:14 04-08-2023

ПЗР синоптикам! Сплошная дезинформация!

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