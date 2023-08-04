Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 4 августа

Местами по региону ожидается порывистый ветер

04 августа 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жаркая и неспокойная погода будет в Алтайском крае 4 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле термометры покажут +27...+29 градусов. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 9 м/с.