Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 4 августа
Местами по региону ожидается порывистый ветер
04 августа 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жаркая и неспокойная погода будет в Алтайском крае 4 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в этот день составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы, в предгорьях при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле термометры покажут +27...+29 градусов. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 9 м/с.
09:22:50 04-08-2023
В Барнауле термометры покажут +27...+29 градусов -------- Опять не угадали))))))
13:25:12 04-08-2023
Горе синоптики! Совсем не угадывают!!!!!!!!!
13:25:48 04-08-2023
Зачем синоптики, когда прогнозы их фуфловые???
13:26:10 04-08-2023
Синоптиков на "мыло!"
15:36:14 04-08-2023
ПЗР синоптикам! Сплошная дезинформация!