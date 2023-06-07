Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 7 июня

Столбики термометров могут подняться до +40 градусов

07 июня 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается период аномальной жары, но местами начинают выпадать осадки. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Столбики термометров в крае покажут от +35 до +40 градусов. Возможны кратковременные дожди и даже грозы. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +36...+38 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.