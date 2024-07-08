Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 8 июля

Местами ожидается серьезная непогода

08 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Тучи над полем / Фото: pxhere.com/ru/photo/173006

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей и гроз. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю столбики термометров покажут от +24 до +29 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами до 19 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +25...+27 градусов. Возможна гроза.

Ветер восточный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.