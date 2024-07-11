Жара и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 11 июля
Местами воздух прогреется до +30
11 июля 2024, 06:01, ИА Амител
Солнце в лесу / Фото: pxhere.com/ru/photo/404
В Алтайский край пришла жара. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха по региону составит от +25 до +30 градусов. Местами в северо-восточных районах небольшой дождь, возможна гроза. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Комментарии 0