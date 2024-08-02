Жара и немного гроз. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных?
Температура будет очень высокой, но без дождей не обойдется
02 августа 2024, 08:14, ИА Амител
Красивый желтый цветок / Фото: amic.ru
На выходных погода в Алтайском крае останется аномально жаркой. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте регионального Гидрометцентра. Но также будут дожди и даже грозы.
Подробнее о том, какой будет погода в Алтайском крае на предстоящих выходных, – в материале amic.ru.
1
Какой будет погода в Алтайском крае сегодня, 2 августа?
Сегодня днем температура воздуха в Алтайском крае составит +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков, утром местами ожидается туман.
В Барнауле осадков синоптики тоже не прогнозируют, а воздух прогреется до +30...+32 градусов.
2
Какой будет погода в субботу, 3 августа?
Ночью 3 августа столбики термометров по краю будут показывать +15...+20 градусов, без осадков. А вот уже днем в западных районах местами ожидаются дожди и даже грозы. Воздух прогреется до +28...+33 градусов. Порывы ветра местами усилятся до 14 м/с.
В Барнауле осадков не ожидается ни ночью, ни днем. В ночное время температура воздуха составит +16...+18 градусов, а днем поднимется до +30...+32 градусов. Порывов ветра не прогнозируется.
3
Какой будет погода в воскресенье, 4 августа?
Ночью 4 августа по краю пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура будет колебаться от +15 до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Порывы ветра усилятся до 17 м/с. Дожди и грозы продолжатся.
В Барнауле ночью осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов.
Днем в краевой столице ожидаются кратковременный дождь и гроза. При этом температура воздуха составит +26...+28 градусов.
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