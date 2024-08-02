Температура будет очень высокой, но без дождей не обойдется

02 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Красивый желтый цветок / Фото: amic.ru

На выходных погода в Алтайском крае останется аномально жаркой. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте регионального Гидрометцентра. Но также будут дожди и даже грозы.

Подробнее о том, какой будет погода в Алтайском крае на предстоящих выходных, – в материале amic.ru.

1 Какой будет погода в Алтайском крае сегодня, 2 августа? Сегодня днем температура воздуха в Алтайском крае составит +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков, утром местами ожидается туман. В Барнауле осадков синоптики тоже не прогнозируют, а воздух прогреется до +30...+32 градусов.

2 Какой будет погода в субботу, 3 августа? Ночью 3 августа столбики термометров по краю будут показывать +15...+20 градусов, без осадков. А вот уже днем в западных районах местами ожидаются дожди и даже грозы. Воздух прогреется до +28...+33 градусов. Порывы ветра местами усилятся до 14 м/с. В Барнауле осадков не ожидается ни ночью, ни днем. В ночное время температура воздуха составит +16...+18 градусов, а днем поднимется до +30...+32 градусов. Порывов ветра не прогнозируется.