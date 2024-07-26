Жара и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля
В утренние часы местами возможен туман
26 июля 2024, 06:01, ИА Амител
Красный закат / Фото: unsplash.com
От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле ожидается от +32 до +34 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
09:26:14 26-07-2024
Помню в начале лето говорили, что лето будет холодным,вопрос где? Каждый день вижу погода за +30 и 35 градусов жары, 2 месяца стоит невыносимая жара