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Жара и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля

В утренние часы местами возможен туман

26 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Красный закат / Фото: unsplash.com
Красный закат / Фото: unsplash.com

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от +32 до +34 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Погода

Комментарии 1

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Аноним

09:26:14 26-07-2024

Помню в начале лето говорили, что лето будет холодным,вопрос где? Каждый день вижу погода за +30 и 35 градусов жары, 2 месяца стоит невыносимая жара

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