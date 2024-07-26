Жара и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля

В утренние часы местами возможен туман

26 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Красный закат / Фото: unsplash.com

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от +32 до +34 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.