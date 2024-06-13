Жара, июнь. Алтайский ученый о том, чем опасен тополиный пух и при чем тут пол дерева

Профессор АлтГУ Татьяна Терехина рассказала, зачем в городе сажали тополя

13 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com/тополиный пух в городе

В Барнауле начался сезон тополиного пуха, который как снег летает по улицам краевой столицы. Однако у многих пух вызывает аллергию. Доктор биологических наук, профессор АлтГУ Татьяна Терехина объяснила, чем еще опасен тополиный пух и зачем тогда вообще эти деревья массово сажали много лет назад.

Зачем в Барнауле сажали тополя?

Происходило это в середине прошлого века. Причем высаживали деревья массово во многих крупных городах СССР. Ухаживать за тополями очень просто: они неприхотливы, адаптированы к городским условиям, очень быстро растут, а также хорошо очищают воздух.

По словам Татьяны Терехиной, тополя "впитывают" много углекислого газа. Например, с мая по сентябрь одно дерево способно поглотить до 40 килограммов газа. В сутки один тополь производит кислорода, которого хватит для дыхания четырех человек. Именно благодаря этим качествам в свое время выбор озеленителей пал на эти деревья.

Почему же тогда биологи и экологи иногда призывают отказаться от тополей?

У дерева есть необычная особенность. Главный минус тополей – пух, который приносит много проблем астматикам и аллергикам. Татьяна Терехина объясняет, что тополиный пух не является аллергеном. Но пушинки собирают на себя пыльцу других растений и пыль, на которые реагирует иммунитет. При этом пух "воспроизводят" только женские особи. Если бы Барнаул был засажен мужскими деревьями, такой проблемы бы не возникало. При неправильной интенсивной стрижке тополь может поменять пол, что могло произойти в Барнауле.

"Размножается это дерево в основном вегетативно – от корня. Наверняка каждый видел бугорки на асфальте рядом со спиленным пнем – так тополь ищет новую жизнь. Но, несмотря на обилие пуха, именно семенами он практически не размножается. Ученые из Казани выяснили, что на то, чтобы прижиться, у семечка тополя есть всего шесть часов. Это растение влаголюбивое, растет в основном в поймах рек. В городской сухой среде шансов на выживание у семян нет", – пояснила Татьяна Терехина.

Тополя еще во время сильного ветра часто падают. Почему это происходит?

Да-да, это тоже большой минус этого вида деревьев. Тополя быстро подвергаются развитию сердцевинной гнили, которая повреждает и без того хрупкую древесину. Именно поэтому тополя ломаются под сильным ветром. Старым деревьям сейчас по 60 лет, шансов, что внутри они здоровые, практически нет. Поэтому их понемногу убирают, заменяя более безопасными декоративными растениями.

Профессор АлтГУ советует следовать нескольким правилам: ездить в машине с закрытыми окнами, дома использовать москитные сетки и чаще проводить влажную уборку. Это поможет уберечь вас от аллергии на тополиный пух.