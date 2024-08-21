Жара из Азии и холодный фронт. Как будет меняться погода на Алтае до 27 августа?

Холодный фронт собьёт 32-градусную жару и принесет дожди с градом

21 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Волну тепла из районов Средней Азии в Алтайский край 23 августа принесет западный циклон. Днем в пятницу на большей части территории региона воздух прогреется до +27...+32 градусов. Чуть прохладнее будет в северо-западных районах: они первыми окажутся во власти холодного фронта, который надвигается на Алтай. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Во второй половине дня 23 августа по северо-западу пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер усилится до 19 м/с. В ночь на субботу холодный фронт затронет уже большую часть региона и температура опустится до +14...+19°С, а днем воздух не прогреется выше +21...+26°С. В ночь на 20 августа столбики термометров покажут +8...+13°С, днем – от +17 до +22°С", - рассказала Людмила Сырых.

На выходных по краю локально пройдут дожди различной интенсивности, местами они будут сопровождаться выпадением града. Днем в понедельник характер погоды сохранится, а температура воздуха повысится на три градуса.