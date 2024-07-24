Жара, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 24 июля

Преимущественно без осадков, в северо-западных районах местами возможен небольшой дождь, гроза

24 июля 2024, 06:02, ИА Амител

Палящее солнце / Фото: unsplash.com

От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, в северо-западных районах местами возможен небольшой дождь, гроза. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер южный, 2-7 м/с.