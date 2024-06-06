Жара пришла, но дожди пока остались. О погоде в Алтайском крае днем 6 июня

Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с

06 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в поле / Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 6 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В северных и западных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, в конце дня гроза. Ветер южный, 8-13 м/с, при грозе в конце дня порывы 13-18 м/с.