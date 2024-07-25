Жара продолжается. О погоде в Алтайском крае 25 июля
В утренние часы местами туман
25 июля 2024, 06:02, ИА Амител
Рассвет над облаками / Фото: unsplash.com
От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 25 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом в северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле будет от +30 до +32 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом в северный, 4-9 м/с.
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