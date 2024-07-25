Жара продолжается. О погоде в Алтайском крае 25 июля

В утренние часы местами туман

25 июля 2024, 06:02, ИА Амител

Рассвет над облаками / Фото: unsplash.com

От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 25 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом в северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле будет от +30 до +32 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом в северный, 4-9 м/с.