Жара продолжается. О погоде в Алтайском крае 5 июля

В западных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, при грозах очень сильные дожди

05 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От +29 до +34 градусов ожидается в Алтайском крае 5 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ожидается, что по северо-западу будет прохладнее — от +23 до +28 градусов. В западных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, при грозах очень сильные дожди. Возможны сильные ливни и град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами по западу порывы 17-22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более.

В Барнауле от +30 до +32 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.