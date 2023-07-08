Жара с ливнями и градом ожидается в Алтайском крае 8 июля

Также прогнозируется шквалистый ветер

08 июля 2023, 06:00, ИА Амител

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Жаркая погода с осадками и сильным ветром будет преобладать в Алтайском крае 8 июля, сообщили в Гидрометцентре региона.

Дневная температура составит +24... +29 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни и град. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалы до 18-23 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +27 градусов. Также прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит до 10 м/с.