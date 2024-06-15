Жара сохраняется. О погоде в Алтайском крае днем 15 июня

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

15 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в предгорных и южных районах кратковременные дожди, грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.