Гостей и жителей Барнаула приглашают принять участие в душевном празднике "Алтайская баенка"

30 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K3LCW

"Алтайская баенка" / Фото мероприятия из архива 2023 года предоставлено организатором

31 августа 2024 года в парке культуры и отдыха "Изумрудный" оживет дух старины. Здесь состоится II фестиваль традиционных ценностей "Алтайская баенка". Праздник, посвященный сохранению и популяризации русской культуры на территории Алтайского края и других регионов Сибири, обещает стать настоящим путешествием во времени. Гостей ждет погружение в мир предков, где царят тепло, добро и любовь. Рассказываем, какую программу подготовили для гостей мероприятия.

Развлечение найдет каждый

На территории парка буду действовать разные площадки. Среди которых:

"Банная деревня" , где можно окунуться в атмосферу настоящей русской бани, насладиться мягким паром и ароматным веничком;

, где можно окунуться в атмосферу настоящей русской бани, насладиться мягким паром и ароматным веничком; ремесленные палатки , где гости познакомятся с традиционными народными промыслами;

, где гости познакомятся с традиционными народными промыслами; спортивная зона и молодецкие забавы , где можно испытать себя в интересных русских играх и состязаниях;

, где можно испытать себя в интересных русских играх и состязаниях; зона проведения чемпионата по парению , где каждый станет свидетелем мастерства профессиональных пармейстеров;

, где каждый станет свидетелем мастерства профессиональных пармейстеров; площадка с мастер-классами, где каждый найдет увлекательное занятие по душе.

Участники не только познакомятся с культурой и бытом предков и попарятся в бане, но и смогут попробовать различные угощения и травяной чай. А в завершении мероприятия гостей ждет праздничный концерт.

Первый фестиваль "Алтайская баенка"

Фестиваль впервые прошел в июне 2023 года на базе курорта "Первый" и собрал множество гостей, очарованных духом традиций и ароматом русской бани.

Гости смогли попариться, принять участие в мастер-классах, увидеть традиционный свадебный обряд и стать свидетелями чемпионата по парению. Семь пармейстеров соревновались в мастерстве владения веником и паром, умении почувствовать гостя. Всех победителей и участников наградили ценными призами.

Также гости смогли познакомиться с фланкировкой казачьими шашками, приобрели банную утварь, веники и травы для проведения процедур в домашней бане.

"Алтайская баенка" / Фото мероприятия из архива 2023 года предоставлено организатором

Организаторы фестиваля постарались связать красной нитью историю и современность, собрав воедино культурные и бытовые традиции предков и современный досуг. "Алтайская баенка" – это не просто фестиваль, это возможность прикоснуться к истокам русской культуры, почувствовать ее тепло и силу.

Приходите провести время с пользой и удовольствием, окунуться в мир традиций и получить заряд положительных эмоций.

Чтобы стать участником фестиваля или оказать содействие проекту, звоните по телефону 8-999-451-66-30.

Возрастное ограничение 0+

ИП Заздравных Ирина Владимировна

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