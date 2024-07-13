Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 июля

В выходные будет очень тепло

13 июля 2024, 06:05, ИА Амител

Яркое солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/99464

В Алтайский край приходят теплые выходные. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +27...+29 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.