Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 июля
В выходные будет очень тепло
13 июля 2024, 06:05, ИА Амител
Яркое солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/99464
В Алтайский край приходят теплые выходные. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит +27...+29 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
07:25:27 13-07-2024
класс, наконец-то потеплело!!!👍👍👍😎🤽♀️🏊♂️🏄♂️🚣♀️