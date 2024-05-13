Жарко и туманно. О погоде в Алтайском крае 13 мая
Местами потеплеет до +25 градусов
13 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Листва на дереве / Фото: pxhere.com/ru/photo/1042228
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с тепла. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
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