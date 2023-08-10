Синоптики предупредили, что вторая декада августа будет ниже нормы

10 августа 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На смену жаркой погоде 11 августа придет более прохладная, прогнозируют синоптики в Алтайском крае. Кроме того, в пятницу и субботу почти повсеместно пройдут дожди, местами они будут очень сильными. Ветер в отдельных районах может усиливаться до 18-23 метров в секунду. Из-за комплекса неблагоприятных погодных условий в регионе будет действовать штормовое предупреждение.

"Мы ожидаем ливни, грозы, усиление ветра, возможен град. Также произойдет плавное понижение температур. Если в ночь на 11 августа будет еще от +12 до +17°С, то уже к 13 числу столбики термометров в темное время суток покажут +7...+12°С. Такие ночные температуры сохранятся до 16 августа. Будет достаточно холодно", – сообщила amic.ru синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

11 августа по югу и востоку Алтайского края столбики термометров еще покажут +28°С. Однако на большей части региона уже похолодает до +18...+23°С – такой температурный режим сохранится до 16 августа. В целом вторая декада августа ожидается ниже нормы на 1-3 градуса.

"Первая декада у нас выдалась выше нормы на 1-2 градуса, вторая будет, наоборот, холоднее", – заключила синоптик.