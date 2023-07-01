Жару заказывали? Какая погода установится в Алтайском крае в первую декаду июля
Первые июльские выходные еще будут прохладными, а после них в регионе начнется жара
01 июля 2023, 06:15, ИА Амител
В Алтайском крае начиная с 3 июля установится теплая, а местами аномально жаркая погода. Регион окажется во власти антициклона, с которым в регион начнет поступать горячий воздух из районов Средней Азии. Температура станет постепенно нарастать и столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
По прогнозам синоптиков, ночью 3 июля в крае будет еще от +9 до +14°С, а днем воздух прогреется до +25...+30°С. Уже 5 июля столбики термометров в темное время суток покажут +13...+18°С, а днем – от +28 до +34°С. И такие высокие температуры сохранятся до конца первой декады, говорит специалист.
"А в юго-западных районах в период с 3 по 9 июля установится аномальная жара: на протяжении пяти дней подряд и более здесь будут держаться температуры выше +30°С. Такие отметки столбики термометров в отдельные дни первой декады покажут и в Барнауле, но жара в краевой столице не будет продолжительной", – рассказала Людмила Сырых.
19:33:52 01-07-2023
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