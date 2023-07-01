Первые июльские выходные еще будут прохладными, а после них в регионе начнется жара

01 июля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае начиная с 3 июля установится теплая, а местами аномально жаркая погода. Регион окажется во власти антициклона, с которым в регион начнет поступать горячий воздух из районов Средней Азии. Температура станет постепенно нарастать и столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

По прогнозам синоптиков, ночью 3 июля в крае будет еще от +9 до +14°С, а днем воздух прогреется до +25...+30°С. Уже 5 июля столбики термометров в темное время суток покажут +13...+18°С, а днем – от +28 до +34°С. И такие высокие температуры сохранятся до конца первой декады, говорит специалист.