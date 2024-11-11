Завод ЖБИ в Барнауле возглавил 22-летний предприниматель Тихон Вдовин
Это третий представитель семьи Вдовиных, занимающийся бизнесом
11 ноября 2024, 16:45, ИА Амител
7 ноября новым гендиректором крупной барнаульской компании – БКЖБИ №1 им. В. И. Мудрика – стал 22-летний Тихон Вдовин. Об этом сообщает "Толк".
По данным издания, Тихон Вдовин – руководитель и соучредитель ряда алтайских предприятий.
Так, он является совладельцем компании "Алтайский щебень", которой принадлежит ООО "Барнаульское ДСУ-4".
Также Вдовин – соучредитель в компании "Квартал". В структуре ее собственности находится Главрынок Барнаула. Вместе с предпринимателем Андреем Загариным он владеет юрлицом "Генподряд".
"Тихон – третий представитель семьи Вдовиных, занимающийся предпринимательством. Сын барнаульского бизнесмена Ивана Вдовина, который владеет активами в разных отраслях экономики в Алтайском крае и Республике Алтай. Кроме того, Тихон внук бывшего депутата краевого Совета народных депутатов и предпринимателя Алтайского края Евгения Вдовина", – уточняет ИА "Атмосфера".
16:55:50 11-11-2024
Опытный руководитель, всё продается
17:35:13 11-11-2024
какой талантливый юноша, всего сам добивается
17:55:45 11-11-2024
Какие одарённые дети, не то что мой оболтус.
18:22:38 11-11-2024
Позор - все продается, все покупается
18:23:18 11-11-2024
Сытый голодного не разумеет
18:34:50 11-11-2024
У каждого в жизни разные точки отсчета. Удачи парню!
18:35:39 11-11-2024
Вот. А говорят молодежь не можете работу найти!
18:36:20 11-11-2024
Конечно я сам всего добился! А вы попробуйте родиться у богатых родителей. Что, не получается? А вот я смог!
18:39:49 11-11-2024
Тихон внук бывшего депутата краевого Совета народных депутатов Алтайского края Евгения Вдовина
19:29:07 11-11-2024
растащили по карманам (18:39:49 11-11-2024) Тихон внук бывшего депутата краевого Совета народных депутат... Ну если внук депутата, то конечно. Был бы он внуком слесаря или сварщика, то ... Но это совсем другая история и никому не интересная.
19:50:44 11-11-2024
Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если только зависть. Ну вот у богатых родителей родился ребенок, ему что, идти скитаться по миру от отчаяния? Нет, родители его пристроили. Что в этом плохого? Вы своим детям плохого желаете? Нет. Так почему богатые должны иначе поступать? Да, у людей разный достаток, разные возможности. Вы только сейчас об этом узнали? А почему часть людей на ОТ ездит, а некоторые на Мерседесах и БМВ? Почему одни отдыхают на говноречке Обь, а другие на Лазурном побережье? Правда вам глаза колет?
20:52:53 11-11-2024
Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... тут многие грезят "отнять и поделить", думая, что из чушпанов людьми станут. А они чушпанами будут при любом строе.
11:29:48 12-11-2024
Гость (20:52:53 11-11-2024) тут многие грезят "отнять и поделить", думая, что из чушпано... зачем вы так о себе
21:09:23 11-11-2024
Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... Правда, которая колет глаза, заключается в том, что эти богатые династии свою империю не создавали трудом, а заимели народное советское достояние в силу положения. Никто из них заводы эти не строил. Отсюда справедливая классовая ненависть.
21:16:43 11-11-2024
Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... Просто не рановато ли руководить предприятием где работает 750 человек? Ответственность немалая. А злости не у кого нет. В СССР детки больших чинов тоже наверное не к станкам шли...
23:43:21 11-11-2024
Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... Обь - великая и красивая река! А ..овно - это то, что из вас лезет... даже на лазурном берегу.
12:02:49 12-11-2024
Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... С низов надо начинать - вопросов не будет.
14:36:04 12-11-2024
Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... Для чего писать
14:40:14 12-11-2024
Гость (19:50:44 11-11-2024) Не совсем понимаю причину злости местных комментаторов. Если... Для чего писать данный материал, курам на смех… у людей вызывает недоумение эта информация и воспринимается как издёвка, вот и всё. Всем всё понятно на самом деле и вам в том числе, сидели бы и не выставляли эту инфу на всеобщее обозрение уже
21:03:44 11-11-2024
Богатые умеют считать, потому и богатые, не нужно за нас переживать
... :-)
21:44:17 11-11-2024
Современные "кулаки". Возврат в прошлое. Посмотрим, не долго осталось. Если всё пр спирали двигается.
22:37:34 11-11-2024
всем "богатым" комментаторам.
Эти вдовины это богатство заработали? или дед, воспользовавшись депутатством прихватил? может оне Илон Маск? или на худой конец, Паша Дуров? не, оне просто депутаты. Поэтому все и злятся.
И зря депутатская семья это делает так открыто. Сейчас модно валить самые высокие должности и погоны.
23:39:38 11-11-2024
Андрей и Тихон, вы большие молодцы! Когда к вам доберутся, а это недолго, жду вас у себя. Говорю открыто.
23:44:18 11-11-2024
Кто-то в свои 20 лет в окопе на СВО сидит и грязь ногами месит, а кто-то Ген. диром. становится. Не справедливо)))))
02:10:24 12-11-2024
Свой завод - что хотят то и делают.
05:26:46 12-11-2024
22 годика и уже крупный передперениматель? Что у него в школьном аттестате написано?
09:01:12 12-11-2024
Владелец заводов, газет, пароходов. Буржуй одним словом. Мироед!
10:14:52 12-11-2024
Нынешние буржуи всё делают для того, что бы в один "прекрасный момент" сорвало крышку с котла, которую закручивает комрадорская буржуазия - принимая различные драконовские законы ущемляющие волиизъявление русского народа, завозя миллионы "чудовищно необразованных кишлачников" из Средней Азии и Закавказья, устраивая "пир во время чумы" и эту крышку рано или поздно сорвёт!
И снесёт власть прихватизаторов советской собственности - комрадорской буржуазии эРФ - как Николашку Кровавого в октябре 1917 года! И опять будут рекой литься "крокодильи слёзы" о буржуйской эРФии, "которую они потеряли"!
11:18:54 12-11-2024
Буду своему его в пример ставить, глядишь тоже дирехтором будет...
11:18:55 12-11-2024
Буду своему его в пример ставить, глядишь тоже дирехтором будет...
12:12:41 12-11-2024
Деньги решают все. Кому жить, как жить.
13:24:41 12-11-2024
Гость (12:12:41 12-11-2024) Деньги решают все. Кому жить, как жить.... Да не скажите. Деньги дают лишь иллюзию. И смахнуть её очень легко.