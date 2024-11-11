Завод ЖБИ в Барнауле возглавил 22-летний предприниматель Тихон Вдовин

Это третий представитель семьи Вдовиных, занимающийся бизнесом

11 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Промышленность / Фото: unsplash.com/photos/black-metal-empty-building-SLIFI67jv5k

7 ноября новым гендиректором крупной барнаульской компании – БКЖБИ №1 им. В. И. Мудрика – стал 22-летний Тихон Вдовин. Об этом сообщает "Толк".

По данным издания, Тихон Вдовин – руководитель и соучредитель ряда алтайских предприятий.

Так, он является совладельцем компании "Алтайский щебень", которой принадлежит ООО "Барнаульское ДСУ-4".

Также Вдовин – соучредитель в компании "Квартал". В структуре ее собственности находится Главрынок Барнаула. Вместе с предпринимателем Андреем Загариным он владеет юрлицом "Генподряд".