Ждать ли нашествия комаров на Алтае и какими средствами "вооружиться"?

Комары могут атаковать Алтайский край предстоящим летом, они способны заразить человека опасными гельминтами

15 марта 2023, 14:34, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

В этом году нашествие комаров ожидают в Алтайском крае с наступлением тепла. Они могут принести нетипичные для региона инфекции – малярию, жёлтую лихорадку и лихорадку Западного Нила, считают эксперты.

Рассказываем, почему насекомые могут атаковать Алтай, какими гельминтами заражают человека и в какие "водоёмы" могут скидывать комариные яйца.

1 Почему лето на Алтае будет комариным? Вероятно, лето на Алтае будет комариным. Довольно много почвы уже обнажено, рассказала "Толку" биолог с говорящей фамилией Людмила Комарова. По её словам, самки этих насекомых уже просыпаются. "Они выходят и, следовательно, могут отложить яйца в ближайшее время. <...> В конце марта, если вот так будет тепло", – уточняет доктор биологических наук.

2 Яйца в марте, а комары когда? Комары могут атаковать алтайских жителей уже в апреле, считает эксперт. Собеседница подчёркивает, что в Алтайском крае земля "была промёрзшая". "Снег упал. Она [вода] сейчас не уходит, а стоит на поверхности. Это микроводоёмы, которые быстро прогреваются", – говорит Людмила Комарова. В импровизированные водоёмы самка может сбросить яйца на лету.

3 А сколько яиц может отложить комариха? В один заход самка комара может отложить 120-150 яиц. В свою очередь, они могут развиваться от 40 часов до 8 суток. Так что, как правило, через несколько дней выводятся личинки. Их размер составляет 1-2 миллиметра.

4 Когда личинка комара превращается в куколку? Личинка комара четырежды линяет и затем превращается в куколку. Если её ничего не пугает, она остаётся на поверхности воды. Торчат только небольшие рожки – дыхательные трубки. Под конец фазы куколка меняет окрас: от светло-коричневого – к чёрному.

5 Почему прошлым летом на Алтае было мало комаров? В 2022 году комаров на Алтае почти не было. Их напугали сильные ветры.

6 Какие инфекции переносят комары? Комары могут переносить на хоботках болезни, не свойственные Алтайскому краю. В том числе жёлтую лихорадку и лихорадку Западного Нила. "Если произойдёт занос, например, малярии, то наши комары могут способствовать распространению, передаче от человека к человеку этой болезни", – заявил изданию главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

7 Чем ещё опасны комары? Также комары могут быть переносчиками опасного паразита – круглого гельминта. Он выглядит как толстая рыбацкая леска и может достигать 30-40 сантиметров. Самка может передать паразита, когда присасывается к человеку, чтобы напитаться кровью.

8 Что эксперт говорит о крупных комарах? Ранее доктор биологических наук Людмила Комарова утверждала, что в Алтайском крае могут появиться более крупные комары. Речь шла о насекомых рода анофелес. Об этом писал amic.ru. "Они чуть крупнее, они лучше летают и у них посадка в кожу такая, что он приземляется и его сбросить с кожи будет очень сложно", – прокомментировала учёный в июле прошлого года.

9 Что за комариную лихорадку выявили в России? В феврале руководитель Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщил, что в регионе зафиксировали два случая заражения тропической лихорадкой денге. "Первые в этом году два завозных случая лихорадки денге. Обе заболевшие красноярки недавно вернулись из Пхукета и Паттайи", – написал он в своём Telegram-канале. Лихорадка денге – это острая вирусная природно-очаговая болезнь. Она распространена в Африке, Океании, Южной и Юго-Восточной Азии. Вирус не опасен для окружающих при отсутствии переносчиков.