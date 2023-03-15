Ждать ли нашествия комаров на Алтае и какими средствами "вооружиться"?
Комары могут атаковать Алтайский край предстоящим летом, они способны заразить человека опасными гельминтами
15 марта 2023, 14:34, Анастасия Бичакова
В этом году нашествие комаров ожидают в Алтайском крае с наступлением тепла. Они могут принести нетипичные для региона инфекции – малярию, жёлтую лихорадку и лихорадку Западного Нила, считают эксперты.
Рассказываем, почему насекомые могут атаковать Алтай, какими гельминтами заражают человека и в какие "водоёмы" могут скидывать комариные яйца.
Почему лето на Алтае будет комариным?
Вероятно, лето на Алтае будет комариным. Довольно много почвы уже обнажено, рассказала "Толку" биолог с говорящей фамилией Людмила Комарова. По её словам, самки этих насекомых уже просыпаются.
"Они выходят и, следовательно, могут отложить яйца в ближайшее время. <...> В конце марта, если вот так будет тепло", – уточняет доктор биологических наук.
Яйца в марте, а комары когда?
Комары могут атаковать алтайских жителей уже в апреле, считает эксперт.
Собеседница подчёркивает, что в Алтайском крае земля "была промёрзшая".
"Снег упал. Она [вода] сейчас не уходит, а стоит на поверхности. Это микроводоёмы, которые быстро прогреваются", – говорит Людмила Комарова.
В импровизированные водоёмы самка может сбросить яйца на лету.
А сколько яиц может отложить комариха?
В один заход самка комара может отложить 120-150 яиц. В свою очередь, они могут развиваться от 40 часов до 8 суток.
Так что, как правило, через несколько дней выводятся личинки. Их размер составляет 1-2 миллиметра.
Когда личинка комара превращается в куколку?
Личинка комара четырежды линяет и затем превращается в куколку. Если её ничего не пугает, она остаётся на поверхности воды. Торчат только небольшие рожки – дыхательные трубки.
Под конец фазы куколка меняет окрас: от светло-коричневого – к чёрному.
Почему прошлым летом на Алтае было мало комаров?
В 2022 году комаров на Алтае почти не было. Их напугали сильные ветры.
Какие инфекции переносят комары?
Комары могут переносить на хоботках болезни, не свойственные Алтайскому краю. В том числе жёлтую лихорадку и лихорадку Западного Нила.
"Если произойдёт занос, например, малярии, то наши комары могут способствовать распространению, передаче от человека к человеку этой болезни", – заявил изданию главный инфекционист региона Валерий Шевченко.
Чем ещё опасны комары?
Также комары могут быть переносчиками опасного паразита – круглого гельминта. Он выглядит как толстая рыбацкая леска и может достигать 30-40 сантиметров.
Самка может передать паразита, когда присасывается к человеку, чтобы напитаться кровью.
Что эксперт говорит о крупных комарах?
Ранее доктор биологических наук Людмила Комарова утверждала, что в Алтайском крае могут появиться более крупные комары. Речь шла о насекомых рода анофелес. Об этом писал amic.ru.
"Они чуть крупнее, они лучше летают и у них посадка в кожу такая, что он приземляется и его сбросить с кожи будет очень сложно", – прокомментировала учёный в июле прошлого года.
Что за комариную лихорадку выявили в России?
В феврале руководитель Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщил, что в регионе зафиксировали два случая заражения тропической лихорадкой денге.
"Первые в этом году два завозных случая лихорадки денге. Обе заболевшие красноярки недавно вернулись из Пхукета и Паттайи", – написал он в своём Telegram-канале.
Лихорадка денге – это острая вирусная природно-очаговая болезнь. Она распространена в Африке, Океании, Южной и Юго-Восточной Азии. Вирус не опасен для окружающих при отсутствии переносчиков.
Эффективные средства. Как уберечься от комаров?
От комаров могут помочь репелленты, фумигаторы, антимоскитная лампа, различные ловушки, травы и эфирные масла.
Также кровососущие боятся бальзама "Звёздочка": их отпугивает запах. Подробнее о наиболее эффективных средствах – в подборке amic.ru.
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