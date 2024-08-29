"Ждут, пока загрызут ребенка". Охоту на большого баклана разрешили в Алтайском крае
Решение приняли депутаты АЗКС после дискуссии об экскрементах, копчении и приютах для птиц
29 августа 2024, 12:00, Александра Черданцева
В список охотничьих ресурсов в Алтайском крае включили еще одну птицу – большого баклана. Такое решение приняли депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 29 августа. Поводом для расширения списка стали обращения охотников из-за прожорливости птицы и ее вредного помета. Впрочем, не все депутаты посчитали правильным отстреливать птицу – совсем неполитический вопрос стал предметом политической самопрезентации (обязательно дочитайте до конца).
Что не так с этой птицей?
Баклан наносит ущерб рыбоводному хозяйству региона – он много ест. Сразу отметим, что речь именно о виде большого баклана, а есть еще малый баклан, но он занесен в Красную книгу и охота на него запрещена.
"В последние годы в Алтайском крае стала возрастать численность большого баклана. В АКЗС, Общественную палату, управление охотничьего хозяйства стали поступать многочисленные жалобы от населения, рыбоводов, охотпользователей о том, что баклан наносит большой экологических ущерб", – сообщил глава комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов.
Причину пояснили в Институте водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. В сутки баклан съедает 700 граммов рыбы, за время пребывания на водоемах региона (теплое время года) – около 600 тонн (а по данным Серова, до 900 тонн). А еще эти пернатые едят кладки яиц уток, других птиц и птенцов.
Есть и другая проблема: помет большого баклана токсичен из-за фосфора, он остается вокруг их колоний, уничтожая всю растительность, даже деревья, и ухудшая качество воды.
"У нас квота на добычу рыбных запасов 3,6 тыс. тонн, баклан съедает почти треть от этого объема. В переводе на деньги это 281 млн рублей. Это мешает и развитию туризма, ведь на озера ездит много людей. Но удовлетворения от отдыха они не получат, если рядом будет такая колония", – добавил Сергей Серов.
Он даже привел пример реального ущерба. В селе Суслово Мамонтовского района жители организовали разведение рыбы на местном водохранилище. Подготовили место, запустили в 2023 году 300 тысяч карпов, сазанов, щук, приняли все меры для охраны, в том числе отпугивающие чучела. Но это не помогло, за лето баклан все выловил и съел.
"Выели, бакланы все выели", – подчеркнул Серов.
Ученые подтвердили: численность птицы нужно регулировать.
А много в Алтайском крае бакланов?
Последний раз больших бакланов считали в 2023 году, тогда их численность составила 4,4 тыс. особей.
Обитают они в основном в левобережной, равнинной части региона. Например, в Ондатровом заказнике, это Бурлинский район, около 515 особей, на Гилевском водохранилище – до 1,3 тыс. В последние пару лет птицы особенно облюбовали несколько озер: Горько-Перешеечное в Егорьевском районе, Горькое и Большое Островное в Мамонтовском районе, Горькое в Новичихинском районе, Горькое в Романовском районе. По словам Серова, колониями заселена почти все озерная часть территории, граничащей с Казахстаном.
И что, теперь их можно отстреливать?
Да, но только как охотничий ресурс, по всем правилам охоты в регионе и только в установленные сроки (как на водоплавающую птицу весной и осенью). Добавим, что поправки внесли в краевой закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".
"Никто не говорит, что их будут просто отстреливать, не надо думать, что все поедут и поубивают. Будут квоты, 1,6 тыс. особей мы планируем отстрелять, не сократим, но будем держать в оптимальных объемах поголовье. И по настрою охотников, а у нас их почти 70 тысяч, каждый жаждет добыть, чтобы сократить этот вред", – добавил Сергей Серов.
При этом большой баклан не имеет большой ценности в качестве добычи, его мясо считается низкосортным. По словам Серова, оно "попахивает рыбой", поэтому его мало кто ест. Но любители все же есть, особенно в копченом виде, добавляет депутат. Также он не исключил, что впоследствии будет введена плата от отстрел птицы. Пока же власти рассчитывают на спортивный интерес охотников.
А что там с депутатами?
А с депутатами как всегда – тема, связанная с природой, вызвала жаркую дискуссию. Начал член фракции КПРФ Михаил Зайцев. И он, судя по всему, в доводы Серова и ученых о злостности баклана не поверил.
"Сколько живу, ни разу не видел баклана, а теперь большая вероятность, что так и не увижу. А хочется увидеть людей (узнать их позицию. – Прим. ред.), которые с пеной у рта защищают бездомных собак. Или они ждут, пока баклан заклюет какого-нибудь ребенка, чтобы броситься на защиту бакланов, построить приюты и вольеры для отбившихся бакланов", – выступил коммунист.
По его мнению, АКЗС идет на поводу охотпользователей и рыбоводов, которые просто не хотят восстанавливать рыбу и растительность, а "отдуваться за все будет большой баклан".
На эту пылкую птицезащитную речь ответил единоросс, директор зоопарка и (как он напомнил коллегам) биолог и географ Сергей Писарев. Он рассказал, что проблема с прожорливыми бакланами есть не только в Алтайском крае. Например, в Белоруссии из-за птицы гибнут целые озера. А в Казахстане меняется климат, из-за чего бакланы мигрируют в Сибирь.
"Это коснулось даже Байкала, там сильнейшая проблема, огромное количество исчезнувших лесов и ядовитых отходов. Теперь там растет одна крапива", – подчеркнул Писарев.
Слово взяла и член фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова. И она, видимо, пошутила. Боровикова напомнила, что в ряде стран Южной Африки данный вид птиц охраняется Национальной гвардией, поскольку птичьи экскременты используются как удобрение при выращивании кофе.
"Я хочу предложить АКЗС и краевому правительству собрать больших бакланов и эмигрировать в эти страны", – заявила социалистка.
Депутаты посмеялись-посмеялись, а закон приняли (52 – за, четыре – против, пятеро – воздержались).
Напомним, в 2018 году по той же причине – уничтожение кладок водоплавающей дичи и молодняка зайцев – в крае разрешили отстрел серой вороны. И тогда дискуссия была не менее интересной.
12:37:00 29-08-2024
Я не знаю, как там на озëрах, но большая колония бакланов уже в верховьях Бии. Возле села Лебяжье в прошлом году их было примерно около трëхсот. Меня , лично, это не радует. Я за отстрел!
12:46:40 29-08-2024
Ни одной фотографии доказательств не будет?
13:20:47 29-08-2024
Гость (12:46:40 29-08-2024) Ни одной фотографии доказательств не будет?... Зачем тебе фото? Они кроме рыбы ничего не жрут.
13:03:54 29-08-2024
Глупые птицы, летают и не знают, что уже на 281 млн рублей наели.
13:06:00 29-08-2024
Бакланы залетают и поближе к Барнаулу. Наряду с серой цаплей, поганкой и чёрным аистом наблюдаю ежегодно их в заливных лугах рядом с тем местом, где кончается в районе Фирсово Чесноковка.
13:30:18 29-08-2024
Гость (13:06:00 29-08-2024) Бакланы залетают и поближе к Барнаулу. Наряду с серой цаплей... Это ж где такое Фирсово возле которого кончается Чесноковка? Геокретинизм?
13:38:09 29-08-2024
правду говорят, что самое страшное животное- человек. а человек при власти- ещё страшнее: захотели, поржали и отстреляли. бедные птицы, хоть на*рите им токсичным фосфором на головы на последок.
13:54:50 29-08-2024
Это у тебя геокретинизм. Чесноковка изначально - речка, старица которой тянется от Новоалтайска, мкр Чесноковка, до с. Фирсово по заливным лугам параллельно Правобережному тракту от Барнаульского шоссе.
14:37:47 29-08-2024
Гость (13:54:50 29-08-2024) Это у тебя геокретинизм. Чесноковка изначально - речка, стар... Чесноковка берет начало в лесах рядом с заринским трактом. При чем здесь Фирсово с рекой Лосихой не очень понятно.
16:12:54 29-08-2024
Гость (14:37:47 29-08-2024) Чесноковка берет начало в лесах рядом с заринским трактом. П... При чём тут "берёт начало"? Я русским по белому написал "старица". Она там представляет собой цепь болотин, луж.
17:40:05 29-08-2024
Гость (16:12:54 29-08-2024) При чём тут "берёт начало"? Я русским по белому написал "ста... Карту себе купи, лапоть! Чесноковка впадала и впадает ниже старого моста. Да и Фирсово отделено от старой и новой трассы Лосихой. Надо же, какая хитрая Чесноковка, течет вверх против течения Оби.
13:46:47 29-08-2024
На Чарыше в Курьинском и Краснощёковском районах баклан почти истребил рыбу!
Поддерживаю решение АКЗС!
14:09:57 29-08-2024
Вот что точно нужно запретить, так это охоту на заливных лугах...С утра до вечера палят уроды, никакого покоя...Езжайте подальше от города и там палите!!! Ибо вы уже за.....!!!!
14:20:25 29-08-2024
Мне как охотнику он вообще не интересен. Рыбу ест? Пусть рыбхозяйства нанимают охотников для отстрела. Занесли в охотвид и что дальше, кому он нужен то из охотников))) клоунада) ворона и грач разрешены сколько их стало? Больше и больше! Нет охотникам поощрения за добычу! Так же как и за лису и енотовидную собаку, а за волка смешные деньги платят, медведь разводится уже и в ленточном появлятся стал. Мож когда у минприроды стая волков пробежит одумаются. Да и охотников 70000 из них охотятся если 20% то хорошо остальные держатели оружия. Гуся от баклана в полете не отлечит)))
08:39:21 30-08-2024
Охотник22 (14:20:25 29-08-2024) Мне как охотнику он вообще не интересен. Рыбу ест? Пусть рыб... задолбали охотники, а может не стоит все живое стрелять в лесу и на лугах, хищникам будет что кушать в этих лесах. Почему до людей, в том числе и во власти не может дойти никак, что звери выходят к людям, потому что жрать в лесу уже нечего! Все извел человек - сами леса (вывез в Китай), животных в лесах, теперь и до птиц добрался. А сколько рыбы человек вылавливает браконьерством, вот и посчитайте. Может эта как раз та рыба, которую у баклана и отобрали? А он ближе и переместился, ближе к рыбе, а не к человеку, который у него эту рыбу в других озерах и реках отобрал. А у нас как всегда проще убить, чем разобраться почему так происходит.
15:19:17 29-08-2024
А как природа саморегулировалась до появления Минприроды ?
01:55:25 30-08-2024
Гость (15:19:17 29-08-2024) А как природа саморегулировалась до появления Минприроды ?... Все легко и просто. Перенаселение, появление вируса, смерть не только перенаселенного вида , но и других. Можно контролировать, а можно дождаться вируса, который не только сократит численность баклана до минимального количества(а будет именно минимальное, чтобы восстановить популяции рыб) , но и начнет укладывать спать домашнюю птицу. И попадут под раздачу все, от комаров до человека. Так что может все таки лучше контролировать и держать баланс такой как был, чем играть в эволюцию видов?
16:04:37 29-08-2024
Человек возомнил себя "Царем природы" Возомнил что ему все позволено, стал творить насилие, изуверства, убийства нашей живой планеты. Человек, которому всего лишь дали очень короткий промежуток времени здесь на Земле, который всего лишь гость- стал творить зло и насилие над тем кто ему дал все блага. Разрывает недра, выкачивает нефть и уголь, вырубает леса. И самое страшное-загрязняет девственно чистую природу, воду и воздух....
18:29:04 29-08-2024
Гость (16:04:37 29-08-2024) Человек возомнил себя "Царем природы" Возомнил что ему все п... Скажу по секрету, он ещё и других людей убивает...
16:41:23 29-08-2024
"А как природа саморегулировалась до появления Минприроды ?"
Может Вы и в защиту клёна и борщевика вступитесь? Клён вытесняет хвойные леса, а борщевик ядовитое растение. Кто то должен заниматься этой проблемой. может Вы?
Кстати Минприроды по клёну пока никакого решения не приняло.
17:13:56 29-08-2024
Самая вредная популяция в мире- человек.
18:17:13 30-08-2024
Гость (17:13:56 29-08-2024) Самая вредная популяция в мире- человек.... Начните с себя)
22:59:09 29-08-2024
Реально всю рыбу сьел, на гилевском водохранилище все поел, на алее тоже, жесть какая то нафиг он нужен
12:05:12 30-08-2024
Александр (22:59:09 29-08-2024) Реально всю рыбу сьел, на гилевском водохранилище все поел, ... Ты бедолага голодный остался?
08:24:32 30-08-2024
Конечно истреблять его нещадно , всю рыбу в реке Чарыш сожрал , гад, как рыбак и охотник говорю, лично мне пару патронов не жалко, на него, я и до закона регулировал их численность, и дальше буду, кстати всех с открытием
12:09:49 01-09-2024
Андрей (08:24:32 30-08-2024) Конечно истреблять его нещадно , всю рыбу в реке Чарыш сожра... чего вам в жизни не хватает, что вы убиваете животных и птиц?
12:10:17 30-08-2024
Себе патрончик сбереги.
05:16:19 31-08-2024
Я лично,за то чтоб действительно сократить поголовье Сия птички!!!
Особа реально жрет пипец как много!- пользы для природы 0!!!!
Да жалко!
Да типо "мы"_ за гуманизм
Ау люди очнитесь- вспомните рассказы дедов о рыбалке!- какая рыба ловилась!
Хотя бы на Алтае!,не говоря о других местах для ловли!
Приведу пример- жук Колорадский!
А?????
Тоже жалеть будем,типо пусть природа же!!!!!
Бабочка которая всю капусту жрет на участках то же жалеть будем!?????
Лучше на мой взгляд постараться сохранить и увеличить популяцию перелетной водоплавающей птицы,которую кстати можно всегда и успешно сократить,,,,если потребуется.
10:53:39 31-08-2024
Зачем вам эта рыба?! Что вы ее едите, ведь нет! Для азарта только, и Бакланов поэтому надо убивать?!
12:35:49 31-08-2024
А сколько депутатов наелись и сколько алкашей напились, и скажите какая польза от них. Одни убытки. А тут птицы помешали.
10:42:37 01-09-2024
офигеть, сколько заказных лоббистских комментаторов нагнали в защиту этой инициативы, все адекватные комментарии нещадно минусуются)