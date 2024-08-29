"Ждут, пока загрызут ребенка". Охоту на большого баклана разрешили в Алтайском крае

Решение приняли депутаты АЗКС после дискуссии об экскрементах, копчении и приютах для птиц

29 августа 2024, 12:00, Александра Черданцева

Охота / Фото: unsplash.com

В список охотничьих ресурсов в Алтайском крае включили еще одну птицу – большого баклана. Такое решение приняли депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 29 августа. Поводом для расширения списка стали обращения охотников из-за прожорливости птицы и ее вредного помета. Впрочем, не все депутаты посчитали правильным отстреливать птицу – совсем неполитический вопрос стал предметом политической самопрезентации (обязательно дочитайте до конца).

Что не так с этой птицей?

Баклан наносит ущерб рыбоводному хозяйству региона – он много ест. Сразу отметим, что речь именно о виде большого баклана, а есть еще малый баклан, но он занесен в Красную книгу и охота на него запрещена.

"В последние годы в Алтайском крае стала возрастать численность большого баклана. В АКЗС, Общественную палату, управление охотничьего хозяйства стали поступать многочисленные жалобы от населения, рыбоводов, охотпользователей о том, что баклан наносит большой экологических ущерб", – сообщил глава комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов.

Причину пояснили в Институте водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. В сутки баклан съедает 700 граммов рыбы, за время пребывания на водоемах региона (теплое время года) – около 600 тонн (а по данным Серова, до 900 тонн). А еще эти пернатые едят кладки яиц уток, других птиц и птенцов.

Есть и другая проблема: помет большого баклана токсичен из-за фосфора, он остается вокруг их колоний, уничтожая всю растительность, даже деревья, и ухудшая качество воды.

"У нас квота на добычу рыбных запасов 3,6 тыс. тонн, баклан съедает почти треть от этого объема. В переводе на деньги это 281 млн рублей. Это мешает и развитию туризма, ведь на озера ездит много людей. Но удовлетворения от отдыха они не получат, если рядом будет такая колония", – добавил Сергей Серов.

Он даже привел пример реального ущерба. В селе Суслово Мамонтовского района жители организовали разведение рыбы на местном водохранилище. Подготовили место, запустили в 2023 году 300 тысяч карпов, сазанов, щук, приняли все меры для охраны, в том числе отпугивающие чучела. Но это не помогло, за лето баклан все выловил и съел.

"Выели, бакланы все выели", – подчеркнул Серов.

Ученые подтвердили: численность птицы нужно регулировать.

А много в Алтайском крае бакланов?

Последний раз больших бакланов считали в 2023 году, тогда их численность составила 4,4 тыс. особей.

Обитают они в основном в левобережной, равнинной части региона. Например, в Ондатровом заказнике, это Бурлинский район, около 515 особей, на Гилевском водохранилище – до 1,3 тыс. В последние пару лет птицы особенно облюбовали несколько озер: Горько-Перешеечное в Егорьевском районе, Горькое и Большое Островное в Мамонтовском районе, Горькое в Новичихинском районе, Горькое в Романовском районе. По словам Серова, колониями заселена почти все озерная часть территории, граничащей с Казахстаном.

И что, теперь их можно отстреливать?

Да, но только как охотничий ресурс, по всем правилам охоты в регионе и только в установленные сроки (как на водоплавающую птицу весной и осенью). Добавим, что поправки внесли в краевой закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".

"Никто не говорит, что их будут просто отстреливать, не надо думать, что все поедут и поубивают. Будут квоты, 1,6 тыс. особей мы планируем отстрелять, не сократим, но будем держать в оптимальных объемах поголовье. И по настрою охотников, а у нас их почти 70 тысяч, каждый жаждет добыть, чтобы сократить этот вред", – добавил Сергей Серов.

При этом большой баклан не имеет большой ценности в качестве добычи, его мясо считается низкосортным. По словам Серова, оно "попахивает рыбой", поэтому его мало кто ест. Но любители все же есть, особенно в копченом виде, добавляет депутат. Также он не исключил, что впоследствии будет введена плата от отстрел птицы. Пока же власти рассчитывают на спортивный интерес охотников.

А что там с депутатами?

А с депутатами как всегда – тема, связанная с природой, вызвала жаркую дискуссию. Начал член фракции КПРФ Михаил Зайцев. И он, судя по всему, в доводы Серова и ученых о злостности баклана не поверил.

"Сколько живу, ни разу не видел баклана, а теперь большая вероятность, что так и не увижу. А хочется увидеть людей (узнать их позицию. – Прим. ред.), которые с пеной у рта защищают бездомных собак. Или они ждут, пока баклан заклюет какого-нибудь ребенка, чтобы броситься на защиту бакланов, построить приюты и вольеры для отбившихся бакланов", – выступил коммунист.

По его мнению, АКЗС идет на поводу охотпользователей и рыбоводов, которые просто не хотят восстанавливать рыбу и растительность, а "отдуваться за все будет большой баклан".

На эту пылкую птицезащитную речь ответил единоросс, директор зоопарка и (как он напомнил коллегам) биолог и географ Сергей Писарев. Он рассказал, что проблема с прожорливыми бакланами есть не только в Алтайском крае. Например, в Белоруссии из-за птицы гибнут целые озера. А в Казахстане меняется климат, из-за чего бакланы мигрируют в Сибирь.

"Это коснулось даже Байкала, там сильнейшая проблема, огромное количество исчезнувших лесов и ядовитых отходов. Теперь там растет одна крапива", – подчеркнул Писарев.

Слово взяла и член фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова. И она, видимо, пошутила. Боровикова напомнила, что в ряде стран Южной Африки данный вид птиц охраняется Национальной гвардией, поскольку птичьи экскременты используются как удобрение при выращивании кофе.

"Я хочу предложить АКЗС и краевому правительству собрать больших бакланов и эмигрировать в эти страны", – заявила социалистка.

Депутаты посмеялись-посмеялись, а закон приняли (52 – за, четыре – против, пятеро – воздержались).

Напомним, в 2018 году по той же причине – уничтожение кладок водоплавающей дичи и молодняка зайцев – в крае разрешили отстрел серой вороны. И тогда дискуссия была не менее интересной.