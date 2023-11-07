Железнодорожник получил условный срок за допуск к эксплуатации неисправных вагонов

С декабря 2021-го по февраль 2022 года за "помощь" он получил 120 тысяч рублей

07 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Подкупленный алтайский железнодорожник допускал к эксплуатации неисправные вагоны. Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, экс-начальник пункта технического обслуживания работал на станции Локоть.

По информации следователей, с декабря 2021-го по февраль 2022 года мужчина получил 120 тысяч рублей за беспрепятственный пропуск технически неисправных вагонов и незаконный пропуск 44 инновационных вагонов. Кто именно воспользовался услугами нечистого на руку железнодорожника, ведомство не уточняет.

В результате его признали виновным по п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп") и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ ("Мелкий коммерческий подкуп"). Ему назначили 5,5 года лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей.