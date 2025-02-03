Железный характер. Врач рассказал о тяжелой травме Дины Авериной перед Олимпиадой в Токио

Девушка вышла на чемпионский уровень, несмотря на то, что ей грозила инвалидность

03 февраля 2025, 22:55, ИА Амител

Дина Аверина / Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Нижегородская гимнастка Дина Аверина перенесла тяжелую травму перед олимпиадой в Токио. Как сообщает NewsNN.ru, об этом заявил нейрохирург Дмитрий Дзукаев в интервью на YouTube-канале Fight Show (18+).

Дзукаев был лечащим врачом многих именитых спортсменов, в том числе фигуриста Евгения Плющенко и гимнастки Светланы Хоркиной. Перед Олимпиадой в Токио Аверина получила серьезное повреждение диска в поясничном отделе позвоночника.

"Она просто упала, ее лежа к нам привезли. Я понимал, что до Токио мы не успеваем. Там формально были показания к операции", – уточнил врач.

Несмотря на это, Дзукаев попытался помочь гимнастке восстановиться без вмешательства хирургов: он занимался с девушкой ЛФК в течение полутора месяцев. Утром она ходила на реабилитацию, а вечером – на тренировки.

В итоге Аверина смогла принять участие в Олимпиаде и заняла там второе место. Врач признался, что впервые посмотрел соревнования по гимнастике, поскольку переживал за нее. По словам Дзукаева, у спортсменки железный характер, поскольку она выступала, несмотря на то, что в действительности ей грозила инвалидность.