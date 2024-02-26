Жена Бари Алибасова назвала причину госпитализации продюсера

Супруги решили перестраховаться

26 февраля 2024, 07:32, ИА Амител

Бари Алибасов / Фото: соцсети продюсера

Жена продюсера группы "На-На" Бари Алибасова рассказала причину госпитализации супруга. Как сообщает Telegram-канал Shot, у деятеля культуры просто поднялось давление и они решили перестраховаться.

Елена Калинина рассказала, что еще утром Алибасов бегал на беговой дорожке, а вечером ему стало плохо.

"Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой", – объяснила она. Ранее СМИ сообщили, что Алибасов находится в реанимации. В публикациях утверждалось, что у него подозревали инсульт. В ноябре 2023 года, у Алибасова нашли опухоль и патологии головного мозга. После этого медики назначили ему операцию по удалению новообразования.