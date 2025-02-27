Жена министра спорта Алтайского края возглавила Федерацию художественной гимнастики

Кристина Нифонтова будет отвечать за развитие этого спорта в регионе

27 февраля 2025, 16:44, ИА Амител

Гимнастка Кристина Нифонтова / Фото: Федерация художественной гимнастики Алтайского края

Мастер спорта, многократная победительница краевых, региональных и международных соревнований Кристина Нифонтова возглавила Федерацию художественной гимнастики Алтайского края. Такое решение приняли на специальном собрании, в котором определили руководящий состав федерации: двух вице-президентов и спортивного директора.

Как сообщает "Алтайский спорт", первым вице-президентом организации стала директор клуба "Эланс", мастер спорта по художественной гимнастике Марина Андриенко. Еще один вице-президент – тренер Светлана Сидоренко. Спортивным директором избрали Марину Заугольникову, руководящую спортивным клубом "Жемчужина".

Кристина Нифонтова – одна из самых известных гимнасток края и по совместительству супруга министра спорта региона Ивана Нифонтова. Бывшая спортсменка активно ведет социальные сети. Недавно у пары родился четвертый сын.

Иван Нифонтов стал министром спорта Алтайского края в ноябре 2023 года. За его плечами огромный список побед. Он чемпион Европы по дзюдо, выигрывал первенство мира. В 2012 году Нифонтов взял бронзу на Олимпийских играх в Лондоне и стал бронзовым призером этапа Кубка мира.