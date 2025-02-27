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Жена министра спорта Алтайского края возглавила Федерацию художественной гимнастики

Кристина Нифонтова будет отвечать за развитие этого спорта в регионе

27 февраля 2025, 16:44, ИА Амител

Гимнастка Кристина Нифонтова / Фото: Федерация художественной гимнастики Алтайского края
Гимнастка Кристина Нифонтова / Фото: Федерация художественной гимнастики Алтайского края

Мастер спорта, многократная победительница краевых, региональных и международных соревнований Кристина Нифонтова возглавила Федерацию художественной гимнастики Алтайского края. Такое решение приняли на специальном собрании, в котором определили руководящий состав федерации: двух вице-президентов и спортивного директора.

Как сообщает "Алтайский спорт", первым вице-президентом организации стала директор клуба "Эланс", мастер спорта по художественной гимнастике Марина Андриенко. Еще один вице-президент – тренер Светлана Сидоренко. Спортивным директором избрали Марину Заугольникову, руководящую спортивным клубом "Жемчужина".

Кристина Нифонтова – одна из самых известных гимнасток края и по совместительству супруга министра спорта региона Ивана Нифонтова. Бывшая спортсменка активно ведет социальные сети. Недавно у пары родился четвертый сын.

Иван Нифонтов стал министром спорта Алтайского края в ноябре 2023 года. За его плечами огромный список побед. Он чемпион Европы по дзюдо, выигрывал первенство мира. В 2012 году Нифонтов взял бронзу на Олимпийских играх в Лондоне и стал бронзовым призером этапа Кубка мира.

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НОВОСТИСпорт

Алтайский край Спорт отставки и назначения

Комментарии 14

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кыска

17:23:01 27-02-2025

Поздравляю !!!

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Иванна

22:26:40 27-02-2025

Без комментариев

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Гость

22:37:17 27-02-2025

Куда старшего ребенка министра выберут?

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Гость

22:58:55 27-02-2025

Наверно, в греблю пойдет.

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Гость

10:23:42 28-02-2025

Гость (22:58:55 27-02-2025) Наверно, в греблю пойдет.... Что ,что ,а грести чиновники умеют ,это ихнее все.

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Гость

08:22:35 28-02-2025

Молодцы четвёртый ребёнок, честь и хвала, значит крепкая семья а то, то что не в депутаты ещё плюс.

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Гость

11:30:57 28-02-2025

что-то мне это напоминает...республика на Ч, вроде. И вроде пока в составе РФ.
Пусть Алтайский край станет новой Ч.

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Гость

12:26:45 28-02-2025

Семейный подряд.

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Роман

17:54:56 28-02-2025

Всех пристоят к кормушке

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Люся

21:20:08 28-02-2025

Господи, а что негатива столько, не бухгалтера и не дворника поставили на должность, а человека имеющего достижения в художественной гимнастике, кому еще как не им спорт возглавлять!!

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Гоша

22:19:57 28-02-2025

Чтобы что-то возглавлять для этого надо иметь дарование от природы не обязательно иметь и быть победителем и каким-то чемпионом вот Винер вам в пример да она занималась гимнастикой что то имела там узбекистане и всё но у неё было призвание быть тренером а у этой его нет у неё есть муж который её и запихивает к кормушке а про результаты в спорте ни кто и не думал

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Кетеван

12:02:54 01-03-2025

Комментаторишки,дышащие ядом,угомонитесь и займитесь хорошими делами. Да,и кстати,Кристину не назначили,а выбрали👌👍✊️💪✌️

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Ирина

17:09:04 02-03-2025

Четверо детей, спортсменка, красавица.
Сил хватит на качественную работу на благо "Федерации художественной гимнастики Алтайского края"?)

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09

02:29:48 03-03-2025

Красавица!

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