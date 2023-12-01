Жена одним ударом убила мужа из-за отказа сделать подарок на день рождения
Удар оказался настолько сильным, что сломал нос и выбил несколько зубов
01 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Индии жена убила своего мужа одним ударом в нос из-за отказа отправиться в отпуск в Дубай на день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NDTV.
Удар 38-летней женщины оказался настолько сильным, что сломал 36-летнему супругу нос и выбил несколько зубов.
"Из-за сильного кровотечения потерял сознание. Мужчина скончался", – рассказали в местной полиции.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее взяли под стражу.
13:38:32 01-12-2023
Ну наконец-то в этот раз не у нас
14:38:48 01-12-2023
Гость (13:38:32 01-12-2023) Ну наконец-то в этот раз не у нас... У нас к отсутсвию подарка ко дню рождения женщины привыкли
13:50:30 01-12-2023
Сразу вспомнилась тетя из зиты и гиты)
15:41:58 01-12-2023
Ужас... Из-за какой-то фигни сразу драться.
16:02:00 01-12-2023
Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......
17:22:53 01-12-2023
Гость (16:02:00 01-12-2023) Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......... А женщин выбирать мозгов не хватает?
18:46:10 01-12-2023
Гость (17:22:53 01-12-2023) А женщин выбирать мозгов не хватает?... Есть женщины в индийских селеньях! В горящую избу войдет. Слона на скаку остановит. И хобот ему оторвет....
19:44:28 01-12-2023
Гость (16:02:00 01-12-2023) Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......... Я тоже...
11:19:14 02-12-2023
Гость (19:44:28 01-12-2023) Я тоже...... а спите тоже с котом?
22:08:33 01-12-2023
Гость (16:02:00 01-12-2023) Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......... Хитрый какой, на кота ловите? С котом вас сразу в мужья возьмут! Девушки любят котиков!