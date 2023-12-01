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Жена одним ударом убила мужа из-за отказа сделать подарок на день рождения

Удар оказался настолько сильным, что сломал нос и выбил несколько зубов

01 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Индии жена убила своего мужа одним ударом в нос из-за отказа отправиться в отпуск в Дубай на день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NDTV.

Удар 38-летней женщины оказался настолько сильным, что сломал 36-летнему супругу нос и выбил несколько зубов.

"Из-за сильного кровотечения потерял сознание. Мужчина скончался", – рассказали в местной полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее взяли под стражу.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Убийство забавные истории мужчины и женщины

Комментарии 10

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Гость

13:38:32 01-12-2023

Ну наконец-то в этот раз не у нас

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Гость

14:38:48 01-12-2023

Гость (13:38:32 01-12-2023) Ну наконец-то в этот раз не у нас... У нас к отсутсвию подарка ко дню рождения женщины привыкли

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Гость

13:50:30 01-12-2023

Сразу вспомнилась тетя из зиты и гиты)

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Гость

15:41:58 01-12-2023

Ужас... Из-за какой-то фигни сразу драться.

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Гость

16:02:00 01-12-2023

Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......

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Гость

17:22:53 01-12-2023

Гость (16:02:00 01-12-2023) Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......... А женщин выбирать мозгов не хватает?

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Гость

18:46:10 01-12-2023

Гость (17:22:53 01-12-2023) А женщин выбирать мозгов не хватает?... Есть женщины в индийских селеньях! В горящую избу войдет. Слона на скаку остановит. И хобот ему оторвет....

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Гость

19:44:28 01-12-2023

Гость (16:02:00 01-12-2023) Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......... Я тоже...

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Гость

11:19:14 02-12-2023

Гость (19:44:28 01-12-2023) Я тоже...... а спите тоже с котом?

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Гость

22:08:33 01-12-2023

Гость (16:02:00 01-12-2023) Вот поэтому я и выбрал кота и не стал жениться......... Хитрый какой, на кота ловите? С котом вас сразу в мужья возьмут! Девушки любят котиков!

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