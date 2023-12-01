Жена одним ударом убила мужа из-за отказа сделать подарок на день рождения

Удар оказался настолько сильным, что сломал нос и выбил несколько зубов

01 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Индии жена убила своего мужа одним ударом в нос из-за отказа отправиться в отпуск в Дубай на день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NDTV.

Удар 38-летней женщины оказался настолько сильным, что сломал 36-летнему супругу нос и выбил несколько зубов.

"Из-за сильного кровотечения потерял сознание. Мужчина скончался", – рассказали в местной полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее взяли под стражу.