Жена Петросяна призналась, что не носит каблуки из-за болезни
Она перенесла операцию по удалению вен
07 апреля 2024, 18:10, ИА Амител
Туфли на каблуках / Фото: pxhere.com
Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что не носит обувь на каблуках из-за болезни. Пост об этом она написала в соцсетях.
"После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям", - написала Брухунова.
Она добавила, что иногда ей все-таки приходится надевать каблуки, чтобы выходить на мероприятия. Жена Евгения Петросяна отметила, что в таких случаях она старается брать с собой сменную обувь и менять каблуки на кроссовки при необходимости.
18:26:14 07-04-2024
сегодня День интересных историй? то жена Петросяна с венами, то Филя с буквами... Амик, вы нас балуете!
18:41:56 07-04-2024
Как нам жить теперь с этим ???
22:13:53 07-04-2024
Вообще-то мы все перестаём носить каблуки по болезни. У кого-то вены, у кого-то поясница. А также беременность, младенец на руках, и прочее...
08:07:14 08-04-2024
старенькая ведь уже.....