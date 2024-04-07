Жена Петросяна призналась, что не носит каблуки из-за болезни

Она перенесла операцию по удалению вен

07 апреля 2024, 18:10, ИА Амител

Туфли на каблуках / Фото: pxhere.com

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что не носит обувь на каблуках из-за болезни. Пост об этом она написала в соцсетях.

"После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям", - написала Брухунова.

Она добавила, что иногда ей все-таки приходится надевать каблуки, чтобы выходить на мероприятия. Жена Евгения Петросяна отметила, что в таких случаях она старается брать с собой сменную обувь и менять каблуки на кроссовки при необходимости.