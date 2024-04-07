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Жена Петросяна призналась, что не носит каблуки из-за болезни

Она перенесла операцию по удалению вен

07 апреля 2024, 18:10, ИА Амител

Туфли на каблуках / Фото: pxhere.com
Туфли на каблуках / Фото: pxhere.com

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что не носит обувь на каблуках из-за болезни. Пост об этом она написала в соцсетях.

"После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям", - написала Брухунова.

Она добавила, что иногда ей все-таки приходится надевать каблуки, чтобы выходить на мероприятия. Жена Евгения Петросяна отметила, что в таких случаях она старается брать с собой сменную обувь и менять каблуки на кроссовки при необходимости.

Знаменитости

Комментарии 4

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Элен без ребят

18:26:14 07-04-2024

сегодня День интересных историй? то жена Петросяна с венами, то Филя с буквами... Амик, вы нас балуете!

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Гость

18:41:56 07-04-2024

Как нам жить теперь с этим ???

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Светлана

22:13:53 07-04-2024

Вообще-то мы все перестаём носить каблуки по болезни. У кого-то вены, у кого-то поясница. А также беременность, младенец на руках, и прочее...

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Гость

08:07:14 08-04-2024

старенькая ведь уже.....

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