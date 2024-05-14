Жене арестованного главы Управления кадров МО РФ стало плохо во время обысков

Самого Кузнецова к тому моменту уже задержали

14 мая 2024, 18:35, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ

Жене и дочери арестованного главы Управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова стало плохо во время обысков в их коттедже в Истринском районе под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На момент начала работы силовиков в доме Кузнецова чиновника уже задержали. В здании остались лишь его жена и дочь, которым стало плохо из-за стресса. Сам военный незадолго до задержания выглядел обеспокоенным и жаловался на головную боль.

Напомним, что Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ с 2021 по 2023-й он получал деньги от представителей бизнеса за определенные услуги. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.