Жене арестованного главы Управления кадров МО РФ стало плохо во время обысков
Самого Кузнецова к тому моменту уже задержали
14 мая 2024, 18:35, ИА Амител
Жене и дочери арестованного главы Управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова стало плохо во время обысков в их коттедже в Истринском районе под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На момент начала работы силовиков в доме Кузнецова чиновника уже задержали. В здании остались лишь его жена и дочь, которым стало плохо из-за стресса. Сам военный незадолго до задержания выглядел обеспокоенным и жаловался на головную боль.
Напомним, что Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ с 2021 по 2023-й он получал деньги от представителей бизнеса за определенные услуги. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
19:03:21 14-05-2024
А меня 10 лет мурыжили в майорах по причине неуважительного отношения к политработе
07:18:40 15-05-2024
Подполковник в отставке (19:03:21 14-05-2024) А меня 10 лет мурыжили в майорах по причине неуважительного ...
Неудачная неправильная работа в политике приводит к войне.
19:04:44 14-05-2024
Это от ЖАДНОСТИ и алчности со страхом все потерять
19:12:28 14-05-2024
А раньше то как хорошо было! 😆
19:14:32 14-05-2024
За 3 года 100 млн.заработал, какой способный...
08:48:25 15-05-2024
Ирина (19:14:32 14-05-2024) За 3 года 100 млн.заработал, какой способный...... Вы издеваетесь? 100 лямов это только что налом НАШЛИ, а там еще золотые монеты, коллекционные часы, другие драгоценности, а недвижимость, а авто, а на счетах в офшорах???
19:15:40 14-05-2024
Капитализм помрёт сам, даже помогать не прийдется. Помощники очень талантливые, жадные , безумные.
19:21:52 14-05-2024
Обкакалась?
19:27:23 14-05-2024
Это потому что до обысков ей было очень хорошо!...
20:16:37 14-05-2024
Нам давно уже стало плохо
22:43:21 14-05-2024
Гость (20:16:37 14-05-2024) Нам давно уже стало плохо... Что так, тоже непосильным трудом нажитое отняли?
20:22:55 14-05-2024
Отправьте этих кашолок, как родню "врагов народа" в лагеря, уран в корзинах таскать. Там им полегчает
05:25:13 15-05-2024
Гость (20:22:55 14-05-2024) Отправьте этих кашолок, как родню "врагов народа" в лагеря, ... Гость, с таким примитивным садизмом, экономику не построим.
21:55:05 14-05-2024
Гость (20:22:55 14-05-2024) Отправьте этих кашолок, как родню "врагов народа" в лагеря, ... Хорошо сказали 👍
22:07:14 14-05-2024
Откуда такие деньги? Разве у порядочных людей , которые не воруют может дома лежать 100 миллионов рублей? У простых работяг? Нет конечно.
22:26:52 14-05-2024
Расстрелять при народе, быстро порядок наступит!
11:10:06 15-05-2024
Гость (22:26:52 14-05-2024) Расстрелять при народе, быстро порядок наступит!... Есть поговорка, если сам поп ворует, то и приход тоже этим занимается. Дело не в генерале, а в попе у которого нет совести.
22:27:26 14-05-2024
Гость (20:22:55 14-05-2024) Отправьте этих кашолок, как родню "врагов народа" в лагеря, ... А вообще-то офицеры сами стрелялись... Но ведь наша Верховная власть учтет ихние заслуги перед ихним отечеством и ....переведет на "другую" работу. Наверное даже с повышением.
22:29:25 14-05-2024
Расстрелять при народе, быстро порядок наступит!
22:34:09 14-05-2024
Им значит с сердцем плохо стало,а матерям,чьих сыновей в цинковом гробу привезли,не стало плохо с сердцем?Кто то же из этих ребят погиб из за того,что не было должного снабжения боеприпасами,квадракоптерами и т.д.,потому что средства разворовали
23:50:06 14-05-2024
Да ладно!!!Плохо стало?А когда вкусно жрали,мягко спали плохо не было???Ну помрут-похоронят как всех-не в золотом гробу!!!Цирк шапито!!!
01:14:13 15-05-2024
Министра сохранили и повысили в должности.
08:05:59 15-05-2024
А сколько носков или тепловизоров, или квадрокоптеров, или бронежилетов его жена и дочь передали армии на передовую как патриоты своей Родины? Наверно, эти 100 млн. они собирались материализовать в виде помощи бойцам? Конечно, всё это позорище позорное. Вот и проявился смысл выражения из СССР - "Тимур и его команда". Только расстрелы и полная конфискация имущества, жене и детям оставить "честное" имя "героя". Форму сжечь как с прокаженного.
09:18:38 15-05-2024
думаю, что о конфискации и напоминать не нужно? или скажут, что все- заработанное?
10:37:45 15-05-2024
стало плохо? ой бедненькие. обыск сорвать пытались, так что по статье , препятствие следствию, или что подобное, тоже привлечь. А так же за скрытие фактов мошенничества супруга, как подельников. Возможно жена и заставляла с дочерью его воровать. На шубы, брюлики и прчоее, так что возможно они организаторши преступной группировки! )))