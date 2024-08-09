Жених убил невесту сразу после свадьбы в Индии

Его мотивы будут устанавливать сотрудники полиции

09 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: pxhere.com

В индийской деревне Чамбарасанахалли в штате Карнатака произошла трагедия: жених расправился с невестой сразу после свадьбы. Об этом сообщает Times of India.

27-летний Навин женился на 19-летней Ликите в среду, 7 августа. После церемонии молодожёны провели некоторое время с родственниками. Днём Навин отвёл невесту и её родителей в дом своего дяди, чтобы они могли отдохнуть. Пара сидела в отдельной комнате, куда племянница принесла напитки. Вскоре после этого жених закрыл дверь изнутри, и через несколько минут оттуда стали раздаваться крики.

Девочка заглянула в комнату через окно и увидела, что Навин напал на Ликиту с мачете. Она позвала родителей Ликиты, но они не смогли открыть дверь. Тогда дверь выломал родственник по имени Бабу. К этому времени невеста лежала в луже крови без признаков жизни. Жених также получил серьёзные травмы, происхождение которых неизвестно.

Семья вызвала полицию. Правоохранители выясняют возможные мотивы преступления, а также пытаются понять, как жених нашёл в доме дяди мачете, которым расправился с девушкой. По предварительной информации, Навин взял девушку в жёны по собственной воле.