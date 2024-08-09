Жених убил невесту сразу после свадьбы в Индии
Его мотивы будут устанавливать сотрудники полиции
09 августа 2024, 16:00, ИА Амител
В индийской деревне Чамбарасанахалли в штате Карнатака произошла трагедия: жених расправился с невестой сразу после свадьбы. Об этом сообщает Times of India.
27-летний Навин женился на 19-летней Ликите в среду, 7 августа. После церемонии молодожёны провели некоторое время с родственниками. Днём Навин отвёл невесту и её родителей в дом своего дяди, чтобы они могли отдохнуть. Пара сидела в отдельной комнате, куда племянница принесла напитки. Вскоре после этого жених закрыл дверь изнутри, и через несколько минут оттуда стали раздаваться крики.
Девочка заглянула в комнату через окно и увидела, что Навин напал на Ликиту с мачете. Она позвала родителей Ликиты, но они не смогли открыть дверь. Тогда дверь выломал родственник по имени Бабу. К этому времени невеста лежала в луже крови без признаков жизни. Жених также получил серьёзные травмы, происхождение которых неизвестно.
Семья вызвала полицию. Правоохранители выясняют возможные мотивы преступления, а также пытаются понять, как жених нашёл в доме дяди мачете, которым расправился с девушкой. По предварительной информации, Навин взял девушку в жёны по собственной воле.
16:41:08 09-08-2024
Сценарий "бесогону" перешлите.
На роль Бабу пригласите Дюжева
16:42:51 09-08-2024
Сразу забраковал
16:54:03 09-08-2024
Дьявол вселился...
11:33:45 11-08-2024
Коля (16:54:03 09-08-2024) Дьявол вселился... ... Коля, Кали, а не дьявол, в данном случае
19:23:33 09-08-2024
Бабы таких любят, выйдет быстро новую найдет
19:44:05 09-08-2024
она сказала что не любит танцора диско
00:03:50 10-08-2024
это вы сериал с Амедиатеки пересказываете? таких сценариев вагон
16:11:45 11-08-2024
Может из-за кастовой ненависти.Может папан у него раджа и он не с того начал?
17:06:39 11-08-2024
вот тут у вас,на уважаемом сайте обсуждали насчёт подвальных кошек.Вы просто не видели маленьких только что рожденных слепеньких беспомощных крысят.Белая прозрачная кожа,пульсирует красная система кровоснабжения,начиная от сердечка.Лет через сто когда Земля немного проветрится от радиации прилетят пучеглазые инопланетяне ткнут палкой,и удивятся :ого они ещё живы