НОВОСТИПроисшествия

Жених убил невесту сразу после свадьбы в Индии

Его мотивы будут устанавливать сотрудники полиции

09 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: pxhere.com
Сотрудник полиции / Фото: pxhere.com

В индийской деревне Чамбарасанахалли в штате Карнатака произошла трагедия: жених расправился с невестой сразу после свадьбы. Об этом сообщает Times of India.

27-летний Навин женился на 19-летней Ликите в среду, 7 августа. После церемонии молодожёны провели некоторое время с родственниками. Днём Навин отвёл невесту и её родителей в дом своего дяди, чтобы они могли отдохнуть. Пара сидела в отдельной комнате, куда племянница принесла напитки. Вскоре после этого жених закрыл дверь изнутри, и через несколько минут оттуда стали раздаваться крики.

Девочка заглянула в комнату через окно и увидела, что Навин напал на Ликиту с мачете. Она позвала родителей Ликиты, но они не смогли открыть дверь. Тогда дверь выломал родственник по имени Бабу. К этому времени невеста лежала в луже крови без признаков жизни. Жених также получил серьёзные травмы, происхождение которых неизвестно.

Семья вызвала полицию. Правоохранители выясняют возможные мотивы преступления, а также пытаются понять, как жених нашёл в доме дяди мачете, которым расправился с девушкой. По предварительной информации, Навин взял девушку в жёны по собственной воле.

Происшествия полиция

Комментарии 9

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Гость

16:41:08 09-08-2024

Сценарий "бесогону" перешлите.
На роль Бабу пригласите Дюжева

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Гость

16:42:51 09-08-2024

Сразу забраковал

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Коля

16:54:03 09-08-2024

Дьявол вселился...

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Элен без ребят

11:33:45 11-08-2024

Коля (16:54:03 09-08-2024) Дьявол вселился... ... Коля, Кали, а не дьявол, в данном случае

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Гость

19:23:33 09-08-2024

Бабы таких любят, выйдет быстро новую найдет

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Мусик

19:44:05 09-08-2024

она сказала что не любит танцора диско

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Гость

00:03:50 10-08-2024

это вы сериал с Амедиатеки пересказываете? таких сценариев вагон

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Гость

16:11:45 11-08-2024

Может из-за кастовой ненависти.Может папан у него раджа и он не с того начал?

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Гость

17:06:39 11-08-2024

вот тут у вас,на уважаемом сайте обсуждали насчёт подвальных кошек.Вы просто не видели маленьких только что рожденных слепеньких беспомощных крысят.Белая прозрачная кожа,пульсирует красная система кровоснабжения,начиная от сердечка.Лет через сто когда Земля немного проветрится от радиации прилетят пучеглазые инопланетяне ткнут палкой,и удивятся :ого они ещё живы

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