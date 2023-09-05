Женщина и ребенок пострадали из-за пьяного водителя на Алтае

У виновного в аварии автомобилиста не было водительских прав

05 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В селе Кызыл-Озек Республики Алтай в результате ДТП с пьяным водителем пострадали женщина и ребенок, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 3 сентября около 18:10 на улице Советской. 33-летний местный житель ехал на ВАЗ-21074, но по пути не выдержал дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Corolla, за рулем которой был 39-летний житель Горно-Алтайска.

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 41-летней женщине и 8-летнему мальчику: пассажирам иномарки. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Как оказалось, виновник аварии сел за руль пьяным, не имея при этом водительских прав. В отношении сельчанина проводят административное расследование.