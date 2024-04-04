Женщина и ребенок пострадали при опрокидывании иномарки на Алтае

Водителя привлекли к административной ответственности

04 апреля 2024, 11:34, ИА Амител

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай 28–летняя женщина и ее 7–летняя дочь получили травмы при опрокидывании Toyota Camry, сообщили в местном МВД.

ДТП случилось 3 апреля около 15:20 вблизи села Кумалыр Шебалинского района. 28–летний житель Горно-Алтайска не справился с управлением и угодил в кювет.

Уточняется, что ребенка в результате аварии госпитализировали. По данным полиции, ни девочка, ни ее мать пристегнуты не были.

За провоз непристегнутых пассажиров и нарушение правил перевозки детей водителя привлекли к административной ответственности.