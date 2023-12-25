Женщина на легковушке протаранила столб в алтайском селе

По словам очевидцев, ее увезли в больницу

25 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Серьезная авария произошла в селе Подойниково Панкрушихинского района. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, женщина за рулем легкового автомобиля протаранила столб, после чего машину отбросило в забор жилого дома.

Водитель, как говорят местные жители, получила травмы. Ее с места происшествия отправили в больницу. Других пострадавших в результате ДТП нет.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются. На месте работали медики и сотрудники ГИБДД.