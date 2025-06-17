Женщина напала на мать с грудным ребенком в Барнауле
Во время потасовки малыш выпал из коляски
17 июня 2025, 10:30, ИА Амител
В Барнауле в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной, сообщает "Подслушано Барнаул".
"В результате потасовки ребенок выпал из коляски. Подробности и причины конфликта неизвестны", – говорится в сообщении.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
10:36:09 17-06-2025
мужа увела
10:56:27 17-06-2025
на поводке штоль ?
10:56:29 17-06-2025
Гость (10:36:09 17-06-2025) мужа увела... Сам ушёл.
11:01:34 17-06-2025
от такой не идти, а бежать надо
11:13:14 17-06-2025
Гость (10:56:29 17-06-2025) Сам ушёл.... дык. а девчонку чего трепать ? иди к мужику и примени к нему запрещенный удар. хотя ....смотреть надо было за ним. раз такой ненадежный.
11:02:43 17-06-2025
Эта мать зачем в коляску вцепилась?
11:29:06 17-06-2025
Писали, что с ребенком всё в порядке, свозили в больницу и отпустили домой.
11:33:43 17-06-2025
Может это не бытовые а политические разногласия?
11:48:55 17-06-2025
Гость (11:33:43 17-06-2025) Может это не бытовые а политические разногласия? ... : )
12:09:21 17-06-2025
Гость (11:33:43 17-06-2025) Может это не бытовые а политические разногласия? ... За базар ответила.
11:56:26 17-06-2025
Капец солнечная активность что делает - то Израиль на Иран. то Пакистан на Индию то бабы на Взлетной
12:24:49 17-06-2025
Ничесе светлая резко в атаку идет. Агрессивный боец
12:33:35 17-06-2025
Быдло-бабы живут на Взлетной
12:36:09 17-06-2025
закурить попросила . ответ я не курю.....................
12:59:56 17-06-2025
По видео,там не выпал ребёнок, а его вытряхнули из коляски.Эх бабьё!
23:41:40 17-06-2025
адрес этой собаки в студию.научится как матерей с детьми не трогать
06:24:48 18-06-2025
Это не женщина напала на мать с грудным ребенком. Как правильно назвали ее выше - быдло-баба
12:44:56 19-06-2025
Позорные самки , так вам и надо
08:12:25 20-06-2025
быдлобаба