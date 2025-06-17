Женщина напала на мать с грудным ребенком в Барнауле

Во время потасовки малыш выпал из коляски

17 июня 2025, 10:30, ИА Амител

В Барнауле в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной, сообщает "Подслушано Барнаул".

"В результате потасовки ребенок выпал из коляски. Подробности и причины конфликта неизвестны", – говорится в сообщении.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.