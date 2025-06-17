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Женщина напала на мать с грудным ребенком в Барнауле

Во время потасовки малыш выпал из коляски

17 июня 2025, 10:30, ИА Амител

В Барнауле в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной, сообщает "Подслушано Барнаул".

"В результате потасовки ребенок выпал из коляски. Подробности и причины конфликта неизвестны", – говорится в сообщении.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Барнаул Нападения на людей

Комментарии 19

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Гость

10:36:09 17-06-2025

мужа увела

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Гость

10:56:27 17-06-2025

на поводке штоль ?

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Гость

10:56:29 17-06-2025

Гость (10:36:09 17-06-2025) мужа увела... Сам ушёл.

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Гость

11:01:34 17-06-2025

от такой не идти, а бежать надо

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Гость

11:13:14 17-06-2025

Гость (10:56:29 17-06-2025) Сам ушёл.... дык. а девчонку чего трепать ? иди к мужику и примени к нему запрещенный удар. хотя ....смотреть надо было за ним. раз такой ненадежный.

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Гость

11:02:43 17-06-2025

Эта мать зачем в коляску вцепилась?

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Гость

11:29:06 17-06-2025

Писали, что с ребенком всё в порядке, свозили в больницу и отпустили домой.

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Гость

11:33:43 17-06-2025

Может это не бытовые а политические разногласия?

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Гость

11:48:55 17-06-2025

Гость (11:33:43 17-06-2025) Может это не бытовые а политические разногласия? ... : )

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Гость

12:09:21 17-06-2025

Гость (11:33:43 17-06-2025) Может это не бытовые а политические разногласия? ... За базар ответила.

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Гость

11:56:26 17-06-2025

Капец солнечная активность что делает - то Израиль на Иран. то Пакистан на Индию то бабы на Взлетной

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Гость

12:24:49 17-06-2025

Ничесе светлая резко в атаку идет. Агрессивный боец

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Гость

12:33:35 17-06-2025

Быдло-бабы живут на Взлетной

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Гость

12:36:09 17-06-2025

закурить попросила . ответ я не курю.....................

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Я

12:59:56 17-06-2025

По видео,там не выпал ребёнок, а его вытряхнули из коляски.Эх бабьё!

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дрон

23:41:40 17-06-2025

адрес этой собаки в студию.научится как матерей с детьми не трогать

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Гость

06:24:48 18-06-2025

Это не женщина напала на мать с грудным ребенком. Как правильно назвали ее выше - быдло-баба

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Гость

12:44:56 19-06-2025

Позорные самки , так вам и надо

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Гость

08:12:25 20-06-2025

быдлобаба

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