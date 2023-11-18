Женщина насмерть разбилась на Чуйском тракте в Алтайском крае

Автомобилистка врезалась в столб и ограждение

18 ноября 2023, 22:38, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

49-летняя женщина погибла в результате ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 18 ноября в 19:50 на 355-м километре трассы. По предварительным данным, автомобилистка ехала на Renault Duster со стороны Горного Алтая в направлении Бийска, но по пути не справилась с управлением и врезалась в столб и дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Судя по кадрам с места происшествия в соцсетях, от удара машина загорелась. На месте работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.