Женщина насмерть разбилась на Чуйском тракте в Алтайском крае
Автомобилистка врезалась в столб и ограждение
18 ноября 2023, 22:38, ИА Амител
49-летняя женщина погибла в результате ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 18 ноября в 19:50 на 355-м километре трассы. По предварительным данным, автомобилистка ехала на Renault Duster со стороны Горного Алтая в направлении Бийска, но по пути не справилась с управлением и врезалась в столб и дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель автомобиля погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.
Судя по кадрам с места происшествия в соцсетях, от удара машина загорелась. На месте работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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все меньше в барнауле будет не адекватов
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Гость (00:57:11 19-11-2023) все меньше в барнауле будет не адекватов... Она может быть и бийчанкой и жительницей Новосибирска.. Да упокоится с миром.
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