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Женщина насмерть разбилась на Чуйском тракте в Алтайском крае

Автомобилистка врезалась в столб и ограждение

18 ноября 2023, 22:38, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

49-летняя женщина погибла в результате ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 18 ноября в 19:50 на 355-м километре трассы. По предварительным данным, автомобилистка ехала на Renault Duster со стороны Горного Алтая в направлении Бийска, но по пути не справилась с управлением и врезалась в столб и дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Судя по кадрам с места происшествия в соцсетях, от удара машина загорелась. На месте работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

00:57:11 19-11-2023

все меньше в барнауле будет не адекватов

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Мимонепроходящий

13:02:44 19-11-2023

Гость (00:57:11 19-11-2023) все меньше в барнауле будет не адекватов... Она может быть и бийчанкой и жительницей Новосибирска.. Да упокоится с миром.

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Гость

22:13:57 19-11-2023

Почемуто раньше машины не загорелись.

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