Женщина погибла при мощном урагане в Санкт-Петербурге
Непогода обрушилась на город после сильной жары
02 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Вечером 1 июля на Санкт-Петербург обрушился ливень, град и ураганный ветер, который валил деревья, сметал крыши и сносил различные конструкции – например, башенный кран и светофор. Есть погибшая и пострадавшие.
По последним данным МЧС России, которые были опубликованы тем же вечером, специалисты выезжали 67 раз на уборку деревьев и четыре раза – для устранения последствий падений слабозакрепленных металлоконструкций.
Вероятно, сейчас число таких вызовов возросло.
Также отмечается, что из-за падения дерева на проспекте Гагарина погибла женщина, еще один ребенок и женщина пострадали.
"Также повреждено десять легковых авто: на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран", – рассказывают спасатели.
"Фонтанка" пишет, что перед штормом днем 1 июля в Петербурге стояла 33-градусная жара, а атмосферный фронт пришел в город из Псковской области.
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