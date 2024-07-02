Женщина погибла при мощном урагане в Санкт-Петербурге

Непогода обрушилась на город после сильной жары

02 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Момент обрушения башенного крана в Санкт-Петербурге / Кадр из видео: "Фонтанка"

Вечером 1 июля на Санкт-Петербург обрушился ливень, град и ураганный ветер, который валил деревья, сметал крыши и сносил различные конструкции – например, башенный кран и светофор. Есть погибшая и пострадавшие.

По последним данным МЧС России, которые были опубликованы тем же вечером, специалисты выезжали 67 раз на уборку деревьев и четыре раза – для устранения последствий падений слабозакрепленных металлоконструкций.

Вероятно, сейчас число таких вызовов возросло.

Спасатель на месте падения дерева в Санкт-Петербурге / Фото: МЧС России

Также отмечается, что из-за падения дерева на проспекте Гагарина погибла женщина, еще один ребенок и женщина пострадали.

"Также повреждено десять легковых авто: на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран", – рассказывают спасатели.

"Фонтанка" пишет, что перед штормом днем 1 июля в Петербурге стояла 33-градусная жара, а атмосферный фронт пришел в город из Псковской области.