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Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области

Еще пять человек пострадали — их госпитализировали

08 апреля 2024, 22:21, ИА Амител

Фото: прокуратура Смоленской области
Фото: прокуратура Смоленской области

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате обрушения моста в городе Вязьме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России.

Инцидент произошел, когда на путепроводе находились легковой и грузовой автомобили. Конструкция рухнула на железнодорожные пути на перегоне Вязьма – Семлево, движение по нему пришлось приостановить. В РЖД заявили, что направили на место четыре восстановительных поезда для расчистки путей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию и выехал на место. В ГУ МЧС уточнили, что погибла находившаяся в легковом авто женщина.

По информации Telegram-канала Mash, одна из возможных причин инцидента – подвижность грунта после зимы и износ бетонной конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Происшествия

Комментарии 6

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dok_CФ

07:58:41 09-04-2024

Кто строил, где гарантии..

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Гость

08:36:21 09-04-2024

dok_CФ (07:58:41 09-04-2024) Кто строил, где гарантии.. ... В совдепии гарантии. Мост 1980 г. постройки.

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Гость

15:28:29 09-04-2024

Гость (08:36:21 09-04-2024) В совдепии гарантии. Мост 1980 г. постройки. ...
Плохо было при власти советских депутатов?Вот нынешние,те да.Хороши.

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Гость

08:44:24 09-04-2024

Опоры хлипковаты для такого моста. Построен в 80 году. Капитальный ремонт не проходил.

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Гость

11:31:57 09-04-2024

А прошлом году на обследование моста потратили полтора миллиона, а на ремонт тринадцать тысяч!!!

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Гость

09:59:15 09-04-2024

когда на путепроводе находились легковой и грузовой автомобили --- писали, что по мостам не бьют потому что они очень крепкие, их обрушить не реально

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