Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области

Еще пять человек пострадали — их госпитализировали

08 апреля 2024, 22:21, ИА Амител

Фото: прокуратура Смоленской области

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате обрушения моста в городе Вязьме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России.

Инцидент произошел, когда на путепроводе находились легковой и грузовой автомобили. Конструкция рухнула на железнодорожные пути на перегоне Вязьма – Семлево, движение по нему пришлось приостановить. В РЖД заявили, что направили на место четыре восстановительных поезда для расчистки путей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию и выехал на место. В ГУ МЧС уточнили, что погибла находившаяся в легковом авто женщина.

По информации Telegram-канала Mash, одна из возможных причин инцидента – подвижность грунта после зимы и износ бетонной конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.