Женщина погибла при обрушении моста в Смоленской области
Еще пять человек пострадали — их госпитализировали
08 апреля 2024, 22:21, ИА Амител
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате обрушения моста в городе Вязьме в Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России.
Инцидент произошел, когда на путепроводе находились легковой и грузовой автомобили. Конструкция рухнула на железнодорожные пути на перегоне Вязьма – Семлево, движение по нему пришлось приостановить. В РЖД заявили, что направили на место четыре восстановительных поезда для расчистки путей.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял под личный контроль ситуацию и выехал на место. В ГУ МЧС уточнили, что погибла находившаяся в легковом авто женщина.
По информации Telegram-канала Mash, одна из возможных причин инцидента – подвижность грунта после зимы и износ бетонной конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
07:58:41 09-04-2024
Кто строил, где гарантии..
08:36:21 09-04-2024
dok_CФ (07:58:41 09-04-2024) Кто строил, где гарантии.. ... В совдепии гарантии. Мост 1980 г. постройки.
15:28:29 09-04-2024
Гость (08:36:21 09-04-2024) В совдепии гарантии. Мост 1980 г. постройки. ...
Плохо было при власти советских депутатов?Вот нынешние,те да.Хороши.
08:44:24 09-04-2024
Опоры хлипковаты для такого моста. Построен в 80 году. Капитальный ремонт не проходил.
11:31:57 09-04-2024
А прошлом году на обследование моста потратили полтора миллиона, а на ремонт тринадцать тысяч!!!
09:59:15 09-04-2024
когда на путепроводе находились легковой и грузовой автомобили --- писали, что по мостам не бьют потому что они очень крепкие, их обрушить не реально