Женщина погибла при опрокидывании иномарки на Алтае

У 18-летнего водителя не было прав

27 июля 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Республике Алтай.

Как сообщили в региональном МВД, авария случилась 26 июля около 20:20 вблизи села Боочи Онгудайского района. 18-летний житель села Кулада ехал на Subaru, но в один момент не справился с управлением и улетел в кювет с опрокидыванием.

"В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 47-летняя местная жительница – пассажир автомобиля. В момент происшествия, женщина не была пристегнута ремнем безопасности", – рассказали в полиции.

Также отметили, что молодой человек сел за руль, не имея водительских прав.