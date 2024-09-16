Женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме в Заринске

Еще двое человек спасены

16 сентября 2024, 09:30, ИА Амител

Пожарные автомобили в Заринске / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина погибла при пожаре в девятиэтажке на улице Металлургов в Заринске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в одной из квартир на шестом этаже.

"Бойцы газодымозащитной службы спасли двоих человек, еще пятеро (из них трое детей) эвакуировано. На месте происшествия обнаружена погибшая женщина", – говорится в сообщении.

Огонь потушили на площади 10 "квадратов". В жилище горели вещи.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.