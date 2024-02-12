Женщина погибла при столкновении УАЗа и "Жигулей" в Алтайском крае

Еще один человек госпитализирован

12 февраля 2024, 15:31, ИА Амител

ДТП в Алейском районе / Кадр: ГИБДД Алтайского края

Женщина погибла при столкновении ВАЗа и УАЗа в Алейском районе Алтайского края, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 12 февраля около 10:50 на 9-м километре трассы К-07 Алейск – Буканское.

Предварительно установили, что водитель "Жигулей" 1980 года рождения ехал в сторону Мамонтова, но по пути не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с пикапом УАЗ, за рулем которого был мужчина 1962 года рождения.

"В результате аварии женщина – пассажир автомобиля ВАЗ скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель [ВАЗа] получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.