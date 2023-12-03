Женщина погибла в результате жесткой аварии в Барнауле

Водитель иномарки выехала на встречную полосу, где произошло столкновение

03 декабря 2023, 10:50, ИА Амител

Смертельная авария произошла на Павловском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в ГИБДД.

Водитель Mitsubishi Lancer, женщина 1991 года рождения, выехала на встречную полосу в районе Звездной и столкнулась с Mitsubishi Pajero Sport, которым управлял мужчина 1974 года рождения.

В результате столкновения водитель Lancer от полученных травм скончалась. Пассажир этого автомобиля, мужчина 1978 года рождения, а также водитель Pajero Sport и пассажир – мужчина 1999 года рождения попали в больницу с различными травмами.